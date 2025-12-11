「小商人」不看好張啓楷選嘉市長 張啓楷親回留言21字

PTT知名網紅「小商人」，每逢重大政治事件總以犀利評論掀起社群熱潮。他經營的臉書粉絲專頁「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」擁有數十萬追隨者，民眾黨立委張啓楷表態投入嘉市長選戰，引來外界詢問「小商人」的看法。「小商人」臉書貼文直言，嘉市政局態勢「簡單到不能再簡單」，市長選的是王美惠，立委補選的則是現任市長黃敏惠，「2個結果毫無懸念」；張啓楷留言：「感謝關心指教，我們繼續努力，一起顧嘉義、造福鄉親。」

「小商人」此番分析，再度在地方政壇激起討論，嘉義市長選戰也因此更添話題火花。「小商人」本屆嘉市議員選舉，力挺支持性專區的顏翎熹（選戰改名顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節），成功助攻當選，引發地方關注。

「小商人」指出，先不論張啓楷本身表現與否，在嘉市，「沒有任何人能選贏王美惠」。甚至預估若是王美惠對上張啓楷，「沒贏2萬票都算輸」。至於立委補選，他更直言「沒有人選得贏黃敏惠」，藍綠在嘉市雖有一定基本盤，但唯有黃敏惠出征，國民黨才有勝算，「選人不選黨」才是嘉義選民的投票邏輯。

「小商人」也分析國民黨潛在人選。包括有地方根基、父親曾任副議長的鄭光宏，以及與黃敏惠家族交情深厚的翁壽良醫師，兩人都想代表藍營角逐市長，但若藍白合作、由民眾黨出征，國民黨議員選情恐將被拖累。他指出，民眾黨籍候選人多少會帶走部分選票，雖然傳統強勢議員影響不大，但對基本盤較弱的藍營議員卻可能造成生死攸關，「到時候就是得多灑一些小朋友來補」。

談到民進黨內部問題，「小商人」坦言王美惠長年面臨黨內「衝康」與派系磨合，但她連2屆都高票當選，甚至不少黨內矛盾都已化解。他認為民進黨在嘉義縣市的穩定度遠高於南部其他地方，「賭盤若敢開讓2萬以內的，閉著眼all in都會贏」。至於外界關注的黃敏惠動向，「小商人」研判她補選立委後，不會在4年後立即回鍋市長，「要回也是8年後」。他強調，全嘉義市國民黨真正能贏立委的只剩黃敏惠，「不是沒培養新人，是被培養的都沒她勤」。