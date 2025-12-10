綠彰化縣提名黑馬竄出 林世賢「無派系、經濟第一」衝擊領先群

民進黨彰化縣長「類初選」電話民調日程將在15到18日進行，參選人、彰化市長林世賢把握最後關鍵時刻，全力衝刺基層。林世賢表示，他是所有參選人裡唯一沒有黨內派系包袱，全心為彰化奉獻，這回打出「翻轉彰化、經濟第一」競選主軸。黨內人士指出，林世賢沒派系資源，但勤走基層，已獲得相當縣民迴響，有扮演這場類初選黑馬的實力。

林世賢今天接受政論節目「政治狠狠問」專訪時指出，彰化這些年來停滯不前，是很多彰化人共同的心聲，他提出「百年大計，彰化新生」構想，並以彰化市長任內「經濟三箭」做說明，分別是成功籌組產業彰化隊、成立無人載具大聯盟、成功推動與印度經貿合作等，證明他絕非空口說白話，而是在這些年彰化市長內任，早就在地方落實了經濟轉型。

林世賢表示，「彰化隊」橫跨產官學界整合，善用彰化得天獨厚的綠能優勢、成立AI算力中心、運用AI算力中心全面升級彰化精密機械產業等，且這一切背後沒有派系利益，是很純粹的以彰化產業升級為最優先考量。

談及無人載具，林世賢指出，連台積電董事長魏哲家都說過，無人載具的產值未來會超越半導體，彰化必須提早布局該產業，他已成立「無人載具大聯盟」，近千名會員、上百家上市櫃公司參與已有初步成果，未來若能導入縣府資源，將能更加壯大。

林世賢再說明，在台灣和印度的交流合作，彰化絕對走在相當前面，就在12月3日，印度台北協會會長葉達夫主動邀請彰化市公所合辦「印度×彰化企業說明會」，這是目前台印官方最高層級公開會議之一，有印度半導體、無人載具實力，加上彰化精密製造，絕對能帶著彰化頂尖企業走向印度市場，為彰化打拚更多機會、更多訂單。

林世賢表示，他看得懂彰化未來產業要發展道路，也真正懂地方治理，在彰化市長任內6年就拿了7項國家大獎；且他是社運起家，曾阻止垃圾填海搶救海洋生態，阻止彰北垃圾焚化爐、彰濱燃煤電廠，建立福寶生態園區，還在2年關廠台化，讓彰化市不再有酸臭的汙染，這些施政成績絕對有說服力，為更廣大彰化鄉親服務，打破彰化近年停滯困境。

林世賢指出，他在這次選舉特別聚焦「薪資結構長期偏低」及「人口持續外流」等結構性問題。彰化必須透過產業升級、創造在地就業機會，才能留住年輕人，改善低薪困境，讓彰化成為「願意留下來、也值得回來」的城市。未來若有機會承擔更大的責任，將持續以務實態度推動改革，為彰化找出一條可長可久的發展道路。

林世賢說，他不僅有能力擘劃彰化經濟發展路徑，也是最腳踏實力的參選人，越接近民調，他越要走到第一線與民眾面對面交流，傾聽地方心聲，也讓鄉親更清楚他的施政理念與未來願景，「選舉不只是靠派系、口號，而是要提出具體解方，回應民眾長期關切的問題」。