2026大選5縣市有望藍天變綠地？ 徐國勇：各選區都戰戰兢兢

中央社／ 台北10日電
民進黨秘書長徐國勇。中央社
媒體人黃暐瀚評估，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣2026年有機會翻轉「藍天變綠地」。民進黨秘書長徐國勇今天受訪提到，事實上，每個縣市他都戰戰兢兢，兼任民進黨主席的總統賴清德也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績。

徐國勇今天出席「民進黨青年局會員大會」受訪，被詢及5縣市被認為容易翻轉為「綠地」，是否加強部署。

徐國勇回應說，「我還沒想到這個，你一講，我信心十足了，感謝你幫我們加油！」

徐國勇說，事實上，每個縣市都是戰戰兢兢，賴總統也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好的成績，尤其有些縣市希望能夠重回執政，「在地方重回執政、中央繼續執政」，這是民進黨所設定的目標，這部分會努力。

媒體追問，民調顯示，民進黨立委王世堅與現任台北市長蔣萬安差距最小。

徐國勇表示，民進黨在台北市的人才相當多，選對會正在綜合評估，任何民調都有聽到；但民進黨本身對於台北市並沒有做任何民調，由選對會綜合評估後決定誰是最適當人選，「至於其他民調，我們都聽到、也看到了」。

民進黨 徐國勇 民調 黃暐瀚 王世堅 蔣萬安

