聽新聞
0:00 / 0:00
2026大選5縣市有望藍天變綠地？ 徐國勇：各選區都戰戰兢兢
媒體人黃暐瀚評估，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣2026年有機會翻轉「藍天變綠地」。民進黨秘書長徐國勇今天受訪提到，事實上，每個縣市他都戰戰兢兢，兼任民進黨主席的總統賴清德也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績。
徐國勇今天出席「民進黨青年局會員大會」受訪，被詢及5縣市被認為容易翻轉為「綠地」，是否加強部署。
徐國勇回應說，「我還沒想到這個，你一講，我信心十足了，感謝你幫我們加油！」
徐國勇說，事實上，每個縣市都是戰戰兢兢，賴總統也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好的成績，尤其有些縣市希望能夠重回執政，「在地方重回執政、中央繼續執政」，這是民進黨所設定的目標，這部分會努力。
媒體追問，民調顯示，民進黨立委王世堅與現任台北市長蔣萬安差距最小。
徐國勇表示，民進黨在台北市的人才相當多，選對會正在綜合評估，任何民調都有聽到；但民進黨本身對於台北市並沒有做任何民調，由選對會綜合評估後決定誰是最適當人選，「至於其他民調，我們都聽到、也看到了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言