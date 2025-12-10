林岱樺首場政策說明會盼引進軍工產業 前交長賀陳旦現身力挺

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
前交通部長賀陳旦（右）現身支持林岱樺（左）參選高雄市長。記者劉學聖／攝影
前交通部長賀陳旦（右）現身支持林岱樺（左）參選高雄市長。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天舉辦首場政策說明會，她提出「起造新高雄、做台灣領頭羊」市政藍圖，喊話升級「3大護國產業」引進包括科技、軍工和海洋業，提升產業量能，也將高雄5大區域放大亮點，過去親藍的前交通部長賀陳旦今日也出席力挺林岱樺，他說肯定林對高雄交通、大眾運輸的規劃看法。

林岱樺此次公布的政策主軸，以「三大護國產業」科技、軍工與海洋為核心，她表示將協助傳統產業升級並進入半導體供應鏈，讓晶圓製程中每一道設備與耗材，都由高雄在地製造，創造高附加價值的產業能量。軍工產業面，則會協助金屬加工、螺絲扣件等傳產取得航太與軍規認證、建立從零組件到整機量產的無人載具聚落，帶動高雄都心產業二次成長。

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天舉辦首場政策說明會。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天舉辦首場政策說明會。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天舉辦首場政策說明會，她提出「起造新高雄、做台灣領頭羊」市政藍圖，喊話升級「3大護國產業」。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天舉辦首場政策說明會，她提出「起造新高雄、做台灣領頭羊」市政藍圖，喊話升級「3大護國產業」。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天舉辦首場政策說明會，並與支持者們合影。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天舉辦首場政策說明會，並與支持者們合影。記者劉學聖／攝影

