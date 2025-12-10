茶壺內風暴？吳宗憲傳遭恐嚇退選 國民黨宜蘭黨部：內容不實

美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚公開在節目中稱，立委吳宗憲在宜蘭縣黨部的會議餐敘中遭「恐嚇」要求退選，並指稱張勝德父子「放狗咬人」等言論。縣黨部今發表聲明，吳子嘉所述情節與事實嚴重不符，嚴厲譴責有心人士的不實爆料。

縣黨部表示，議長張勝德已經明確反駁，當天活動是縣黨部召開的地方會議，沒有人會對吳宗憲講出「不會讓你選」這些話；會議後餐會，張勝德甚至主動拉著吳宗憲一同逐桌敬酒，兩人互動融洽。

昨晚得知吳子嘉節目內容後，吳宗憲與張勝德聯繫溝通，雙方都認為不實消息傳播太過離譜。吳宗憲表示，消息傳過幾手都會失真，他們兩人有共識，無論最終誰獲得黨內提名，另一方都會以大局為重，全力支持對方參選。

縣黨部重申，對於任何意圖透過散播假資訊，進行人身攻擊或傷害黨員同志名譽的行為，表達嚴厲的譴責，請外界停止炒作意圖破壞黨內和諧的不實爆料，將焦點回歸宜蘭的交通建設、產業調整與人口流動等長期挑戰。

縣黨部表示，近日正全力籌備選務，無論最後透過協調、初選或民調，都會尊重黨中央的決定，呼籲支持者保持耐心，共同期待選出最能帶動宜蘭地方前進的優秀候選人。