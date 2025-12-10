當台中市長需滿足三條件 楊瓊瓔：我是唯一具備三個條件人選

國民黨下屆台中市長人選未定，基層憂心，立委楊瓊瓔已宣布參選台中市長，她今天在臉書說，未來當台中市長需具備三條件，包括懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲的人，陪著台中一起向前走。她就是唯一具備三個條件的人選。

楊瓊瓔今天在臉書寫「片刻的寧靜，是為了走更長遠的路，瓊瓔許給台中一個務實的未來」，她說很多人問，她為什麼總是停不下來？因為她知道，台中的進步不能等。

她說這座城市接下來需要什麼樣的領航者？她自認台中需要既懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲的人，陪著台中一起向前走。而她就是唯一具備三個條件的人選，這不是口號，而是她數十年來累積的底氣。

她擔任過台中市副市長的經歷，自己不只有議事堂備詢的經驗，更實際參與過都市計畫、預算編列與跨局處協調。因為真的在市府核心待過，她懂得如何把複雜的問題抽絲剝繭，站在更高的角度去解決問題！

身為台中最資深的立委，她最熟悉中央部會的運作邏輯，哪裡有資源怎麼爭取？她最清楚怎麼從中央「把資源搬回台中」，讓台中的大建設能夠順利推動。

楊瓊瓔表示，她擔任副市長的那段日子，教會自己最重要的一件事就是，想得到與做得到，往往隔著巨大的鴻溝；選舉時，很多人會開出華麗的支票，但因為不懂法規、不懂財源，最後只能跳票。她不一樣，她提出的藍圖，絕對是可執行，有財源，看得到期程 的務實方案。

她說自己的目標很明確，由盧秀燕市長為台中打下堅實的地基，接下來，就讓她來負責蓋大樓！「為了我們共同的家，瓊瓔準備好了，讓我們一起讓台中更好！」