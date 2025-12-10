林岱樺首場政策說明會談產業升級 前交通部長賀陳旦意外現身力挺

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今舉行首場政策說明會，提出「起造新高雄、做台灣領頭羊」市政藍圖，喊話升級「3大護國產業」如科技、軍工和海洋業，提升產業量能，也將高雄5大區域放大亮點，真正落實「高高平」（高雄市、高雄縣平等）。過去親藍的前交通部長賀陳旦今日也出席力挺林岱樺，他說肯定林對高雄交通、大眾運輸的規劃看法。

「我不是任何黨的黨員，我和林岱樺非親非故，今天會來就是為支持她」賀陳旦表示，林對於監督國家政策相當積極，真正關心每個交通政策、公共運輸進度，高雄的電動公車比例是全台最高、服務人數最多，是因為林持續協助業者做貸款補助、突破法令限制等，讓高雄人可以享受無空氣汙染的大眾運輸。

賀陳旦表示，在林岱樺推動下，高雄目前正打造國道七號，解決大量貨運進出高雄港問題，改善貨車頻繁進出市區、減少市區空汙；他提到台灣目前正發展AI產業，高雄能以傳統產業基礎，藉此轉型升級，讓高雄減少空汙，變成更加宜居，期待林當選市長後強力推廣AI整合市政，更準確照顧弱勢族群，也能精準追蹤各項施政的成效並調整改善。

林岱樺此次公布的政策主軸，以「三大護國產業」科技、軍工與海洋為核心，她表示將協助傳統產業升級並進入半導體供應鏈，讓晶圓製程中每一道設備與耗材，都由高雄在地製造，創造高附加價值的產業能量。軍工產業面，則會協助金屬加工、螺絲扣件等傳產取得航太與軍規認證、建立從零組件到整機量產的無人載具聚落。

林岱樺表示，她會推動海洋產業本土LNG船隊建立，結合冷能示範區的開發，讓高雄在冷鏈物流、低溫科技與觀光等產業中掌握新興市場，產生可觀的附加經濟效益。此外，她提出「五大區域亮點」，強調高雄各區找到定位、共享進步，真正落實「高高平」，完整高雄下一個十年城市藍圖。