與藍智庫對接討論在野合作 黃國昌指示擬定全國性共同政見

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨智庫昨天首度碰面，雙方針對多項議題達成共識。民眾黨主席黃國昌今天表示，他已經指示政策會著手擬定全國性共同政見，內容將涵蓋攸關民生的重要政策，同時納入台北市前市長柯文哲的治理經驗，作為後續與國民黨對接的政策基礎。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，針對立法院否決財政收支劃分法覆議案，行政院長卓榮泰表態「沒有要執行的壓力」，黃國昌在會中表示，民進黨正在宣告將大步走向獨裁之路，因為全世界任何一個民主憲政國家，行政機關都沒有權力拒絕執行立法機關三讀通過的法律。

黃國昌指出，卓榮泰剋扣地方政府補助款、搶走民生社福經費，正在一步步摧毀法治國的原則，從過去拒絕依法執行財政收支劃分法，再到近日以打詐之名行抗中保台之實、恣意解釋法條禁用小紅書，民進黨一再用話術欺騙人民，只想用政治凌駕法治、掏空台灣民主法治。

黃國昌說，賴政府現在能夠任意扭曲法律、架空法治，未來就會更加肆無忌憚地侵害人民權益，如果賴清德總統跟卓榮泰仍不懸岩勒馬、立刻依法執行財政收支劃分法，民眾黨立法院黨團將會嚴肅追究政治與法律責任。

此外，迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席上月公開會面，雙方達成智庫先行對接的共識，民眾黨政策會昨天與國政基金會團隊碰面，討論明年將要合作推出的政見，針對環境破壞、人口結構失衡、高房價及經濟發展失衡等議題，雙方研究人員具有高度共識。

針對藍白兩黨智庫對接，黃國昌指示政策會著手擬定全國性共同政見，內容將以民眾黨的核心價值作為基礎，涵蓋居住正義、銀髮照護、雙語教育、育兒補助等攸關民生的重要政策，並且密集向政策諮詢委員及專家學者請益，同時納入柯文哲在台北市府的成功治理經驗。

黃國昌說，等到各方意見收攏完成，未來將邀集黨公職共同研討、形成全國共同政見，作為後續與國民黨對接的政策基礎，負責任撐起這個國家。

民眾黨花蓮縣黨部也在會中報告「光復救災觀察報告」，直指馬太鞍溪堰塞湖潰壩是重大人禍，由於中央與地方政府指揮混亂，導致物資管理失序、撤離資訊不一致，最終釀成救災能量延誤，志工與民間團體反倒成為最早抵達的救援力量，凸顯政府救災體系的系統性缺口。

民眾黨表示，花蓮縣黨部提出多項具體建議，包括建立全國統一的災害風險評估與預警機制、明確化強制撤離權責、改善物資統籌系統、加速堰塞湖長期治理，並且確保270億元重建預算真正用在災民身上，同時地方組織也會持續進入社區，陪伴災民復原。

黃國昌說，民眾黨立法院黨團將持續監督預算執行，督促政府把承諾做到位，也預計在明年1月底前排程至花蓮縣光復考察，實際推進復原速度。