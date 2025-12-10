快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

聽新聞
0:00 / 0:00

與藍智庫對接討論在野合作 黃國昌指示擬定全國性共同政見

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
藍白兩黨主席上月公開會面，雙方達成智庫先行對接的共識，民眾黨政策會昨天與國民黨智庫國政基金會團隊碰面。圖／取自賴香伶臉書
藍白兩黨主席上月公開會面，雙方達成智庫先行對接的共識，民眾黨政策會昨天與國民黨智庫國政基金會團隊碰面。圖／取自賴香伶臉書

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨智庫昨天首度碰面，雙方針對多項議題達成共識。民眾黨主席黃國昌今天表示，他已經指示政策會著手擬定全國性共同政見，內容將涵蓋攸關民生的重要政策，同時納入台北市前市長柯文哲的治理經驗，作為後續與國民黨對接的政策基礎。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，針對立法院否決財政收支劃分法覆議案，行政院長卓榮泰表態「沒有要執行的壓力」，黃國昌在會中表示，民進黨正在宣告將大步走向獨裁之路，因為全世界任何一個民主憲政國家，行政機關都沒有權力拒絕執行立法機關三讀通過的法律。

黃國昌指出，卓榮泰剋扣地方政府補助款、搶走民生社福經費，正在一步步摧毀法治國的原則，從過去拒絕依法執行財政收支劃分法，再到近日以打詐之名行抗中保台之實、恣意解釋法條禁用小紅書，民進黨一再用話術欺騙人民，只想用政治凌駕法治、掏空台灣民主法治。

黃國昌說，賴政府現在能夠任意扭曲法律、架空法治，未來就會更加肆無忌憚地侵害人民權益，如果賴清德總統跟卓榮泰仍不懸岩勒馬、立刻依法執行財政收支劃分法，民眾黨立法院黨團將會嚴肅追究政治與法律責任。

此外，迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席上月公開會面，雙方達成智庫先行對接的共識，民眾黨政策會昨天與國政基金會團隊碰面，討論明年將要合作推出的政見，針對環境破壞、人口結構失衡、高房價及經濟發展失衡等議題，雙方研究人員具有高度共識。

針對藍白兩黨智庫對接，黃國昌指示政策會著手擬定全國性共同政見，內容將以民眾黨的核心價值作為基礎，涵蓋居住正義、銀髮照護、雙語教育、育兒補助等攸關民生的重要政策，並且密集向政策諮詢委員及專家學者請益，同時納入柯文哲在台北市府的成功治理經驗。

黃國昌說，等到各方意見收攏完成，未來將邀集黨公職共同研討、形成全國共同政見，作為後續與國民黨對接的政策基礎，負責任撐起這個國家。

民眾黨花蓮縣黨部也在會中報告「光復救災觀察報告」，直指馬太鞍溪堰塞湖潰壩是重大人禍，由於中央與地方政府指揮混亂，導致物資管理失序、撤離資訊不一致，最終釀成救災能量延誤，志工與民間團體反倒成為最早抵達的救援力量，凸顯政府救災體系的系統性缺口。

民眾黨表示，花蓮縣黨部提出多項具體建議，包括建立全國統一的災害風險評估與預警機制、明確化強制撤離權責、改善物資統籌系統、加速堰塞湖長期治理，並且確保270億元重建預算真正用在災民身上，同時地方組織也會持續進入社區，陪伴災民復原。

黃國昌說，民眾黨立法院黨團將持續監督預算執行，督促政府把承諾做到位，也預計在明年1月底前排程至花蓮縣光復考察，實際推進復原速度。

民眾黨 黃國昌 財政收支劃分法 藍白

延伸閱讀

「我們寸步難行」卓榮泰嘆多項計畫恐難展開 盼立院通過總預算

遭指涉貪防火牆斷點浮現 黃國昌：不容宵小鼠輩禍亂國家

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

黃國昌選到底？ 李明賢曝新北已有議員幫李四川備好看板

相關新聞

與藍智庫對接討論在野合作 黃國昌指示擬定全國性共同政見

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨智庫昨天首度碰面，雙方針對多項議題達成共識。民眾黨主席黃國昌今天表示，他已經指示政策會著...

宜蘭議長張勝德被爆「放狗」咬吳宗憲？2當事人回應了

2026宜蘭縣長選舉，國民黨議長張勝德與立委吳宗憲爭提名，媒體人吳子嘉昨晚節目爆料張勝德「放狗咬人」，上周挺張的議員公然...

2026台北市長之爭…蔣萬安民調領先卻藏警訊 醫曝他背負「原罪」扛鍋

台北市長最新民調，現任市長蔣萬安整體大幅領先綠營檯面上人選，但在年輕族群支持度大輸王世堅。時事評論家、醫師沈政男直言，「...

台中市長誰出馬 藍基層促訂「遊戲規則」

2026台中市長選舉，民進黨已徵召立委何欣純參戰，藍營基層焦慮升高，國民黨尚未底定。豐原區里長協會昨號召，上百名里長、社...

藍白智庫首碰面討論2026年政見合作 賴香伶曝這些議題雙方有高度共識

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席上月公開會面，雙方達成智庫先行對接的共識。民眾黨政策會執行長賴香伶今天說，她已經與國...

民調大贏綠營…他曝蔣萬安「主戰場」 再揭不滿意上升9%原因

TVBS民調中心昨天公布最新民調，北市民滿意蔣萬安施政滿意度攀升至59%，大幅領先綠營檯面上人選，並較就任2年時的54%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。