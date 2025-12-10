宜蘭議長張勝德被爆「放狗」咬吳宗憲？2當事人回應了

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
2026宜蘭縣長選舉，媒體人吳子嘉昨晚節目爆料上周挺議長張勝德(右)的議員公然在餐會中對立委吳宗憲(左)講話不禮貌。張、吳昨晚電話聯繫，認為最後不管誰出線代表藍營參選，另一人都挺對方。圖／聯合報系資料照片
2026宜蘭縣長選舉，國民黨議長張勝德與立委吳宗憲爭提名，媒體人吳子嘉昨晚節目爆料張勝德「放狗咬人」，上周挺張的議員公然在餐會中對吳講話不禮貌。該影片瘋傳炸鍋，但事實有出入，兩人昨晚電話聯繫，張語帶歉意說，不知道議員會講那些話；吳宗憲表示，沒把這事放心上，也沒跟黨主席講，現階段團結最重要。

記者還原當天狀況，本月2日晚上，國民黨縣黨部在校舍路某餐廳，邀請鄉鎮市黨部主委及全國黨代表大會代表開會，討論黨慶與黨主席鄭麗文20日要到宜蘭等事，還請了中評會主席團主席楊吉雄及張勝德的父親中評委張建榮列席。

聚餐前，十幾個人在餐廳一間大包廂圓桌開會，縣黨部主委林明昌見黨中央文傳會主委吳宗憲在大廳，邀吳進包廂向大家致意，張勝德看到吳宗憲時，好意要吳坐他旁邊空位，接著卻有3、4位議員輪番表示縣長選舉支持在地人、也有人說黨籍民代最近簽連署書挺張，你一句我一句有意勸退吳。

吳宗憲保持微笑，強調2026宜蘭縣長選戰不好打，大家團結才會贏，同時也表態參選態度不變。

包廂外餐會百餘人，外縣市黨代表要角逐中央委員包遊覽車來拉票，因吳宗憲認識多位黨代表，張勝德還拉著吳一起敬酒。縣黨部主委林明昌表示，看不出來他們兩人有什麼不愉快，黨部不管議員講什麼，立場維持中立。

但這件事馬上傳到黨中央副主席李乾隆的耳裡，隔天12月3日上午一場會議，李遇到吳宗憲主動關心，並建議要跟黨主席報告此事，吳宗憲認為沒有必要，事情過去就算了。

未料事過一周，媒體人吳子嘉昨晚在網路節目，爆料國民黨宜蘭驚傳黑影。指張勝德在餐會「放狗咬人」，議員耍流氓、不禮貌羞辱吳宗憲，氣氛惡劣，已經有人跟鄭麗文主席報告此事。

吳子嘉所言情節有些出入，但節目影片已瘋傳炸鍋，張勝德與吳宗憲昨晚得知後聯繫，到底是誰這麼無聊？事情傳得太離譜。

張勝德說明，他事前不知道有議員要講選舉事，他聽了覺得不妥，但若馬上打斷制止議員發言，又擔心引來更大反彈；吳宗憲表示，事後他沒有把這件事放心上，也從沒跟黨主席說，這些都不重要，團結才是重點。

兩人昨晚把話說開，最後不管誰出線代表藍營參選，另一人都挺對方。吳宗憲肯定張勝德很努力，不過他參選目標不變，最近就會上競選看板，爭取黨內提名。

議員 黨主席 宜蘭 吳宗憲

