2026台北市長之爭…蔣萬安民調領先卻藏警訊 醫曝他背負「原罪」扛鍋

台北市長最新民調，現任市長蔣萬安整體大幅領先綠營檯面上人選，但在年輕族群支持度大輸王世堅。時事評論家、醫師沈政男直言，「蔣無法擊敗年輕人對國民黨的厭惡」，或許是「政治上的原罪」，年輕人把國民黨的罪過全算在他身上了。

沈政男指出，TVBS最新民調顯示，蔣萬安在2026台北市長選舉調查，以20%到30%的比率大幅領先王世堅、吳怡農等綠營可能候選人，但奇怪的是，在20至29歲族群卻輸給王17%。實際上，蔣在去年TVBS民調，在該族群就已輸給王了。

跟2022台北市長選舉相比，蔣萬安在當時民調裡，與對手陳時中、黃珊珊相比，在20至29歲支持度是最低的，當時該族群最支持是黃珊珊。可見，王世堅在年輕族群大勝蔣，不是「哭什麼！沒出息！」的網路效應，只是本質並未改變。

他進一步表示，蔣萬安不受北市年輕人歡迎，是因為黨籍的關係？但從盧秀燕、張善政2022選舉民調，盧、張在20至29歲族群支持度都是領先對手；若以2026高雄與台南選舉民調來看，柯志恩在該族群也是輸給對手，但謝龍介卻是打平。

由此可知，確實年輕人普遍不喜歡國民黨，但候選人本身特質能蓋過黨籍因素，奇怪的是，照理以蔣萬安的政治魅力，應能吸引年輕族群，結果卻是不如其他同黨籍縣市長與候選人，說句不好聽就是「蔣萬安無法擊敗年輕人對國民黨的厭惡」。

沈政男推測，年輕人把國民黨的罪過，尤其是民進黨長年宣傳的228、白色恐怖、戒嚴、大中國主義等那一套，都算在蔣萬安身上了，其他族群雖也是宣傳目標，但年輕人易受社群媒體與影視、音樂作品等流行文化影響，因此接受更快。

但國民黨已下台，蔣萬安距蔣中正也已隔三代，根本不關他的事，或許「這就是一種政治上的原罪」。不過他連任民調高代表已通過首都市長考驗，但要選總統，年輕族群是一大關鍵，得正確解讀找出不被支持的理由，才能往總統之路邁進。