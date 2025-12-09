藍白智庫首碰面討論2026年政見合作 賴香伶曝這些議題雙方有高度共識

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席上月公開會面，雙方達成智庫先行對接的共識。民眾黨政策會執行長賴香伶今天說，她已經與國政基金會團隊碰面，討論明年要合作推出的政見，針對環境破壞、人口結構失衡、高房價及經濟發展失衡等議題，雙方研究人員具有高度共識。

賴香伶晚間在臉書發文指出，民眾黨今天與國政基金會團隊會面，討論藍白兩黨在2026年要合作推出的政見，基金會董事邱淑媞充滿熱情與專業，研究人員也都非常資深且優秀，由於先前在關稅議題有過溝通默契，本次會議對接起來也相當順利快速，「氣氛融洽和諧，對於議題的描述跟診斷相當務實。」

賴香伶說明，民眾黨明確而重要的任務，來自藍白兩黨主席的承諾，民眾黨政策會一步一腳印展開政策諮詢、政見草擬等工作，陸續邀請多項領域的專家學者擔任諮詢委員，「從財政、醫療、社福到交通環境等各方面，從地方治理的角度務實地提出政策建議。」

賴香伶說，針對破壞生態、人口結構失衡，高房價及經濟發展失衡等問題，雙方具有高度共識也都認同必須嚴肅面對，儘管藍白分屬不同政黨，但是在台灣未來的發展藍圖，仍舊看到許多共同期待與目標，政治可以競爭，但是台灣未來的方向需要一起努力。