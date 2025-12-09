聽新聞
民調大贏綠營…他曝蔣萬安「主戰場」 再揭不滿意上升9%原因
TVBS民調中心昨天公布最新民調，北市民滿意蔣萬安施政滿意度攀升至59%，大幅領先綠營檯面上人選，並較就任2年時的54%，提升5個百分點。媒體人黃揚明說，對蔣萬安而言，TVBS民調最正面的訊息，其實不是市長支持度領先綠營群雄，而是上任後滿意度節節上升。
黃揚明調出過去TVBS民調中心數據，表示目前該民調四次蔣施政滿意度調查，蔣萬安的滿意度從2023年3月的41%，已成長至2025年12月的59%，漲幅達44%。
黃說，雖然對蔣不滿意的比率這次也增加9%，較1年前增加9%，是相當大的漲幅，但說穿了，這與今年大罷免期間整體藍綠對立氛圍、以及蔣萬安改變答詢風格成為戰狼有關。
黃揚明認為，2026台北市長選戰，蔣萬安真正的對手是自己，能否把施政滿意度再推升，才是他的主戰場。
