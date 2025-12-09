民進黨基隆市長提名人本月底定案？ 童子瑋：隨時都在做最好的準備

民進黨秘書長徐國勇昨在基隆說，基隆市長提名人選，有非常棒的人選正在徵召中。外界看好的基隆市議長童子瑋今天說，還沒徵詢他，無論是議長或民代的角色，他每一天都非常努力，「隨時都在做最好的準備」。

國際獅子會300A5區為強化基隆地區醫療與重症救治能力，集結國際與在地獅友力量，昨天捐贈葉克膜（ECMO）體外維生系統及手持式超音波儀器給三軍總醫院基隆分院。

徐國勇擔任國際獅子會300A複合區國際理事，出席捐贈儀式時說，基隆市長提名已有人選，而且是非常棒的人選，正在徵召中，希望能在本底前定案。

內政部今在基隆市慶安宮舉辦「台灣全民安全指引」宣講會，童子瑋出席受訪時說，基隆最近這段時間，除了自來水的問題，還有通勤的問題，造成非常多民怨。民意代表的角色就是持續關注市民的生活。

記者詢問基隆市長選舉話題，童子瑋說，還待黨中央選對會和中執會開會討論。不管人選是誰，都希望是一個真正關心市民生活問題，或者非常了解在地的候選人。所以我們就這個看看選對會跟中執會的這個討論的結果。

童子瑋表示，選對會每兩周開會一次，上次是12月3日，下一次應該是12月17日左右，經過開會程序，一般都是在月底公告新一波提名人選。

基隆市被視為「藍白合」示範區，媒體詢問童子瑋，選情會不會受影響？他說，基隆是一個比較人情味重的地方，有很多的鄉親、好朋友，不管住在哪個區域，彼此連結都非常的深。

童子瑋舉例，無論是到宮廟，或是到餐廳去，都會遇到各種不同連結的親戚跟好朋友，誰是誰的兄弟、姊妹等等，這就是基隆。政黨的色彩在基隆，未必有特別的影響。基隆不像台北首都生活圈城市，有很多關心市民議題的朋友，候選人有沒有了解在地比較重要。