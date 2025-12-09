提名選基隆市長？議長童子瑋：隨時做最好準備

快訊

中央社／ 基隆9日電
基隆市議長童子瑋。記者游明煌／攝影
基隆市議長童子瑋。記者游明煌／攝影

針對民進黨基隆市長提名人選，黨秘書長徐國勇說，已有非常棒人選徵召中。對於外界普遍看好，議長童子瑋今天說，他每天都在民代的工作角色上非常努力，隨時都在做最好的準備。

徐國勇昨天前往基隆，出席國際獅子會捐贈三軍總醫院基隆分院「葉克膜暨手持式超音波醫療器材」典禮受訪說，基隆市長提名已有人選，而且是非常棒的人選正在徵召中，希望能在12月底前定案。

童子瑋上午出席在慶安宮舉行的「台灣全民安全指引」宣講會受訪說，黨中央選對會及中執會召開後，無論基隆市長提名人選是誰，希望這名人選能真正關心市民生活及了解在地，就等選對會和中執會討論結果。

童子瑋說，他昨天沒有出席捐贈典禮，未能遇到徐國勇，沒辦法私下詢問人選，選對會好像17日要開會，就等選對會的結果大家再來討論，他相信，無論黨中央或地方一定會有共識，會是真正了解在地的人選。

記者詢問，是否接到徵詢，童子瑋說，「還沒，沒有徵詢我」。記者追問，是否已準備好，童子瑋表示，他每天都在議長、民意代表的工作角色上非常努力，隨時都在做最好的準備。

對於國民黨及民眾黨強調基隆市是藍白合示範區，是否對民進黨選情有影響，童子瑋說，基隆是人情味很重的城市，許多鄉親、好友無論住在哪一區，連結都非常深，無論到宮廟、餐廳，都有各種不同的連結，誰是誰的親戚、兄弟姊妹等，這就是基隆，政黨色彩未必在基隆可以有很大的影響力，是否了解在地比較重要。

童子瑋 徐國勇

