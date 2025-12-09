參選宜蘭縣長藍白3人 陳琬惠認為自己最大公約數…另2人回應了

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天接受廣播專訪，外界關注宜蘭這局藍白能否合推最強人選出線？陳琬惠表示，藍白目前3個人選裡，她是「最大公約數」。對此，議長張勝德說，最大公約數不是個人宣示，而是要透過民調等程序來驗證；國民黨立委吳宗憲表示，他有能力可以整合藍白力量，贏得勝選。

民進黨很看重宜蘭縣長這場選戰，10月下旬提名林國漳律師，誓言拿下宜蘭。陳琬惠4年前選過縣長，拿到1萬6千多票，上次立委選舉獲5萬多票，雖然落敗，卻是藍白綠4位參選人中，唯一有兩次大選經驗的人。

支持者關心宜蘭藍白能不能合？陳琬惠今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時表示，民進黨在宜蘭已很早定尊，展開選戰，而目前藍白3人仍各跑各的，希望藍白能發揮一乘三的效果。

至於「藍白合」時間，她認為，最好在農曆年前，最後期限明年3月底，太晚決定是不利的。她強調，在藍白目前3個人選裡，「我是最大公約數」，各有各的優缺點，但以中間票源的擴張性來說，她前面已跑過2次大選，在地方知名度跟接觸度上其實是相對廣。

對此，國民黨不分區立委吳宗憲表示，宜蘭是賴清德公開要拿回來的首要縣市，從近期民進黨府院黨不斷輔選及投入可知其重要性，明年宜蘭縣長選舉，其攻擊慘烈性絕對不會亞於「史達林格勒戰」，所以在人選上一定要敢戰、耐打及能抗壓，他擁有這樣要件，也有能力整合藍白的力量，目標是贏下2026，2028第四次政黨輪替！

議長張勝德表示，藍白合是支持者期待方向，但合作不能靠一句話，而是要靠制度讓支持者服氣。針對陳琬惠提出「農曆年前拍板」，他說能理解選舉節奏緊湊，但決策不能只看時間，更應考量地方承載度與候選人之間的協調，「時程可以討論，但不應急於一時。合作若要成功，必須讓支持者信服公平制度，這比搶快更重要」。

「誰是最大公約數」？張勝德強調，最大公約數不應由個人自行宣示，而必須透過民調、地方意向探查等公開程序驗證。他自己深耕地方多年，了解12鄉鎮的發展需求，也具備長期公共服務經驗，但最終仍尊重制度結果。

他強調，若最後機制顯示他能承擔責任，一定義無反顧；若機制結果由他人出線，也會尊重並支持，這才是真正符合民眾期待的最大公約數，籲請各方在追求合作大方向下，應讓機制充分發揮作用，讓藍白能在宜蘭找到最具說服力的候選人。