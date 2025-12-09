快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

出遊遇日本地震怎麼辦？官方「防災APP」掌握天災警報 支援繁中、應急會話

參選宜蘭縣長藍白3人 陳琬惠認為自己最大公約數…另2人回應了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠接受廣播專訪，外界關注宜蘭這局藍白能否合推最強人選？陳琬惠表示，藍白目前3個人選裡，她是「最大公約數」。對此，議長張勝德（左）說，最大公約數不是個人宣示，而是要透過民調等程序來驗證；國民黨立委吳宗憲表示，他有能力可以整合藍白力量，贏得勝選。本報資料照
民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠接受廣播專訪，外界關注宜蘭這局藍白能否合推最強人選？陳琬惠表示，藍白目前3個人選裡，她是「最大公約數」。對此，議長張勝德（左）說，最大公約數不是個人宣示，而是要透過民調等程序來驗證；國民黨立委吳宗憲表示，他有能力可以整合藍白力量，贏得勝選。本報資料照

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天接受廣播專訪，外界關注宜蘭這局藍白能否合推最強人選出線？陳琬惠表示，藍白目前3個人選裡，她是「最大公約數」。對此，議長張勝德說，最大公約數不是個人宣示，而是要透過民調等程序來驗證；國民黨立委吳宗憲表示，他有能力可以整合藍白力量，贏得勝選。

民進黨很看重宜蘭縣長這場選戰，10月下旬提名林國漳律師，誓言拿下宜蘭。陳琬惠4年前選過縣長，拿到1萬6千多票，上次立委選舉獲5萬多票，雖然落敗，卻是藍白綠4位參選人中，唯一有兩次大選經驗的人。

支持者關心宜蘭藍白能不能合？陳琬惠今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時表示，民進黨在宜蘭已很早定尊，展開選戰，而目前藍白3人仍各跑各的，希望藍白能發揮一乘三的效果。

至於「藍白合」時間，她認為，最好在農曆年前，最後期限明年3月底，太晚決定是不利的。她強調，在藍白目前3個人選裡，「我是最大公約數」，各有各的優缺點，但以中間票源的擴張性來說，她前面已跑過2次大選，在地方知名度跟接觸度上其實是相對廣。

對此，國民黨不分區立委吳宗憲表示，宜蘭是賴清德公開要拿回來的首要縣市，從近期民進黨府院黨不斷輔選及投入可知其重要性，明年宜蘭縣長選舉，其攻擊慘烈性絕對不會亞於「史達林格勒戰」，所以在人選上一定要敢戰、耐打及能抗壓，他擁有這樣要件，也有能力整合藍白的力量，目標是贏下2026，2028第四次政黨輪替！

議長張勝德表示，藍白合是支持者期待方向，但合作不能靠一句話，而是要靠制度讓支持者服氣。針對陳琬惠提出「農曆年前拍板」，他說能理解選舉節奏緊湊，但決策不能只看時間，更應考量地方承載度與候選人之間的協調，「時程可以討論，但不應急於一時。合作若要成功，必須讓支持者信服公平制度，這比搶快更重要」。

「誰是最大公約數」？張勝德強調，最大公約數不應由個人自行宣示，而必須透過民調、地方意向探查等公開程序驗證。他自己深耕地方多年，了解12鄉鎮的發展需求，也具備長期公共服務經驗，但最終仍尊重制度結果。

他強調，若最後機制顯示他能承擔責任，一定義無反顧；若機制結果由他人出線，也會尊重並支持，這才是真正符合民眾期待的最大公約數，籲請各方在追求合作大方向下，應讓機制充分發揮作用，讓藍白能在宜蘭找到最具說服力的候選人。

藍白合 宜蘭 陳琬惠

延伸閱讀

政府打詐難見成效 藍委緊盯預算效能

藍白誰選宜蘭縣長？陳琬惠盼明年農曆年前完成整合

馬祖士官兵集體涉詐騙 吳宗憲：涉及國安應調查源頭

詐犯詐11人金額百萬只罰9萬可免刑 吳宗憲轟：司法在替詐騙犯撐腰

相關新聞

影／力挺徵召江啟臣參選台中市長 基層團結會大喊「分裂必敗」

下屆台中市長選舉，民進黨已徵召立委何欣純，國民黨至今未定人選，基層憂心，豐原區今天有里長和支持者上百人參加「力挺徵召江啟...

民進黨基隆市長提名人本月底定案？ 童子瑋：隨時都在做最好的準備

民進黨秘書長徐國勇昨在基隆說，基隆市長提名人選，有非常棒的人選正在徵召中。外界看好的基隆市議長童子瑋今天說，還沒徵詢他，...

提名選基隆市長？議長童子瑋：隨時做最好準備

針對民進黨基隆市長提名人選，黨秘書長徐國勇說，已有非常棒人選徵召中。對於外界普遍看好，議長童子瑋今天說，他每天都在民代的...

參選宜蘭縣長藍白3人 陳琬惠認為自己最大公約數…另2人回應了

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天接受廣播專訪，外界關注宜蘭這局藍白能否合推最強人選出線？陳琬惠表示，藍白目前3個人選裡，她...

中市姐弟初選之爭！楊瓊瓔喊君子之爭 藍營籲黨中央快拍板人選

針對下屆台中市長選舉，民進黨已經確定徵召何欣純，國民黨卻陷於人選「難產」，豐原選民聚會表達基層團結，現場大喊力挺徵召江啟...

高雄綠營初選肉搏戰 前副議長蔡昌達不滿遭抹黑將提告

高雄政壇近日出現一份黑函，點名爭取民進黨議員提名的前高市副議長蔡昌達涉入婚外情，且向民進黨黨中央陳情未獲處理，不過黨中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。