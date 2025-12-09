中市姐弟初選之爭！楊瓊瓔喊君子之爭 藍營籲黨中央快拍板人選

針對下屆台中市長選舉，民進黨已經確定徵召何欣純，國民黨卻陷於人選「難產」，豐原選民聚會表達基層團結，現場大喊力挺徵召江啟臣不初選，立委楊瓊瓔對此表示，「這是好事啊，國民黨要動起來，不要讓民進黨覺得國民黨托大、靠勢…，」同黨議員則表示，初選沒有不好，建議「回歸黨中央的機制，不隨著民眾起舞才是！」

楊瓊瓔上午仍勤走基層，面對同時間豐原里民的團結會，上午在后里主持「台13線62至65公里道路改善工程」施工前說明會時表示，「經由輕由初選的這個過程，相信我們和江副院長，一定會展現民主風度的君子之爭，一定會展現出更民主、更團結、更認真努力的國民黨！」

同黨市議員陳本添指出，對於兩位立法委員好友，作為基層議員陷於兩難下，希望中央協調處理好，也讓基層議員里長大力推薦，順利推選出強而有力的候選人，大家一起團結努力，讓盧市長的政績延續下去。

市議員邱愛珊表示，兩位市長候選人都是強棒，徵召或初選都可以，只要時間不要拖長造成無謂分裂就好，因為上次盧市長和江副院長就是用初選來決定人選，不是嗎？為什麼這次用初選就不好？

她並建議黨中央趕快確定人選，讓國民黨支持者以及基層民代有所依歸，上下一心贏得市長選舉才是重點，「回歸黨中央的機制，不隨著民眾起舞才是！」

市議員楊啟邦說，目前自己並沒有意見，一切以黨的制度程序為主，而黨主席鄭麗文已於本周與議員餐敘時，已經表態將按照黨的提名機制走。