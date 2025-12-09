高雄綠營初選肉搏戰 前副議長蔡昌達不滿遭抹黑將提告

高雄政壇近日出現一份黑函，點名爭取民進黨議員提名的前高市副議長蔡昌達涉入婚外情，且向民進黨黨中央陳情未獲處理，不過黨中央否認有接獲申訴，蔡昌達今天也決定正面對決。蔡表示，4年前初選同樣是有心人捏造婚外情黑函攻擊導致他落敗，這次對方再度將相關情節「複製貼上」，他決定提告，透過司法追查黑函幕後黑手。

蔡昌達爭取2026高雄市林園大寮選區議員提名，因內部尚未協調好，民進黨高市黨部尚未公布提名席次，但近日傳出一份揭露蔡昌達涉入婚外情的黑函，恐影響初選選情。

蔡昌達說，4年前他在黨內初選民調遙遙領先，卻突然被捏造的婚外情黑函攻擊，雖然事後證實對方是他太太也認識的朋友，但他卻已意外落選，成為奧步的最大犧牲品。

蔡昌達表示，初選奧步又來了，這次他不再容忍，堅定提告，決心透過司法追查黑函幕後黑手，端正選風、自證清白，更不容許選情再次被莫名其妙地逆轉。