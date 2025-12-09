藍白誰選宜蘭縣長？陳琬惠盼明年農曆年前完成整合

民眾黨先前通過首波2026年縣市長提名，宜蘭縣黨部主委陳琬惠確定參選宜蘭縣長，未來待國民黨決定人選共推最強候選團隊。陳琬惠今天對此表示，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳已經定於一尊，自己希望藍白整合時間不要拖太晚，至少能夠在農曆年前確定在野人選。

民眾黨上周舉行「用行動改變宜蘭」記者會，宣布徵召陳琬惠參選2026年宜蘭縣長。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨秘書長周榆修有先行致電國民黨副秘書長李哲華，未來會秉持最大誠意跟善意挑選最強競選團隊，雙方合作將以政策理念跟願景作為優先。

陳琬惠上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談及參選2026年宜蘭縣長的原因，她說來自於擔任不分區立委期間，民眾黨前主席柯文哲交代的服務區域，當時就包括宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣市及台南市，而自己在卸任立委後持續深耕地方，後來也接任民眾黨宜蘭縣黨部主委。

針對藍白整合機制，陳琬惠表示，兩黨主席都說要公開透明，如同國民黨立委吳宗憲所說，現在沒有誰是誰的小弟，現在雙方也都在思考機制，不外乎就是透過民調的方式，「只是民調要怎麼做，真的需要多方討論」，她認為還要加入社會調查，希望時間進程可以再加快。

陳琬惠觀察，民進黨很早就定於一尊，整個選舉步調早已展開，也不是只有林國漳本身，「他們整個地方團隊都在動」，希望在野陣營加快整合進度，至少在明年2月中確定人選，「我希望在農曆過年前最好，因為各地學子、在外工作者都會返鄉團聚。」

陳琬惠指出，盤點檯面上有意參選宜蘭縣長的人選，自己是唯一有過縣長與立委選舉經驗的人，宜蘭縣12鄉鎮市也早就跑過好幾輪，因此深知人多的地方就是最好的曝光機會，「就以宜蘭縣的盤來說，我個人的熟稔程度，應該不會比其他3個人差，總是選過兩次全縣選舉。」

陳琬惠也說，民眾黨秘書長周榆修提出明年3月底的時程，她個人認為這是藍白整合作業的最後期限，「再晚人家都先跑完一輪了」，縣市長通常都是人選優於黨派，地方鄉親也經常說選人不選黨，「太晚讓他們把心定於一尊，我覺得這件事情不利」，畢竟心境上的轉移需要一點時間。

備戰2026年地方選舉，民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，外界持續關心其他縣市提名進度。陳琬惠表示，現在就是保持善意、繼續前進，民眾黨的步調沒有停止，身為小黨資源相對較少，縣市長提名必須更謹慎，目前看起來就是三至四個縣市，未來還是會循序漸進推出人選。