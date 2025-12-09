影／力挺徵召江啟臣參選台中市長 基層團結會大喊「分裂必敗」

下屆台中市長選舉，民進黨已徵召立委何欣純，國民黨至今未定人選，基層憂心，豐原區今天有里長和支持者上百人參加「力挺徵召江啟臣參選台中市長基層團結會」，現場大喊徵召不初選，團結拚勝選，分裂必敗，讓國民黨台中市長人選競爭白熱化。

今天的基層團結會由豐原區里長協會主辦，豐原許多社區和社團人員到場，活動中心坐滿人，還有人站著參加，現場另有房仲業者帶員工到場挺江啟臣選下屆台中市長，業者帶頭喊「江啟臣，當選」。

台中市議員張瀞分表示，她看著江啟臣長大，她說江啟臣從小就和人不一樣，從小冷靜聽明，今天大家站出來力挺江啟臣選這屆台中市長，她說這屆市長國民黨初選時，江啟臣7年多前微小差距輸現任台中市長盧秀燕，他願賭服輸，這7年多來陪伴盧市長，一路走來相挺，一路走來沒懈怠過，有人問他為何不準備下屆台中市長選舉，張瀞分說，他每天都在準備，準備7年多，對地方建設和中央協調工作，經費爭取都在努力，7年多來都在和盧團隊打拚。

豐原區里長協會會長連佳振表示，江啟臣當過國民黨主席，現在是立法院長韓國瑜得力助手，他的國會外交能力很優質，最後還是要回故鄉台中市，直轄市要有國際觀願景的市長，江啟臣如果當台中市長是台中市和所有豐原人的驕傲。