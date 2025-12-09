嘉市長選戰藍白整合加速 張啓楷表態參選與藍營整合期程曝

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨不分區立委、黨團副總召張啓楷（左二），日前帶團隊舉辦2場「送高麗菜」活動，群眾大排長龍，開直播談政績、展現參選嘉市長企圖。圖／聯合報資料照片
明年嘉義市長選舉迎來全新局面。隨著4任市長黃敏惠將卸任，政治版圖重新洗牌。綠營力拚重返執政、藍白積極整合，選戰氛圍歲末加溫，綠營提名連任2屆立委王美惠披掛上陣，搶占選戰先機，藍白加速整合，民眾黨不分區立委、黨團副總召張啓楷近期參選動作頻頻。

張啓楷日前帶團隊舉辦2場「送高麗菜」活動，群眾大排長龍，開直播談政績、展現參選企圖，昨天記者會透露，民眾黨年底前將完成提名徵召，他強調，既然鄉親積極勸進，他會「義無反顧向前衝」，同時向藍營釋出合作善意。「國民黨若不推人，我就全力承擔；若藍營有人選，雙方兄弟登山、各自努力，再找出最強可勝選的組合。」

藍營有意參選有議員陳家平、鄭光宏、醫師翁壽良。市黨部主委蔡明顯說，黨中央還未排定藍白協調時程，一切以中央規畫為主，現階段黨內程序需先完成。據了解，藍營規畫本月底前新中常委選舉結束，訂提名規則，黨內民調初選產生人選，再與民眾黨參選人比對民調，進行整合，按照規畫，藍白最晚需在明年3月底前完成整合。

目前已有多名市民，陸續接到對比式民調電話，調查陳家平、鄭光宏、翁壽良、張啓楷，與王美惠彼此支持傾向，雖然不清楚委託單位為何，但民調啟動意味選戰升溫。隨著藍白加速整合，綠營起跑，誰能出線代表藍白出戰，對戰綠營王美惠，答案很快揭曉。

