慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
壯闊台灣理事長吳怡農日前表態有意爭取民進黨明年台北市長選舉提名，不過近日民調結果指出，與現任市長蔣萬安對比，「蔣61%v.s.吳24%」吳落後37個百分點，吳回應，台北市本身具既定優勢，即便蔣萬安保守施政沒什麼改變，大家還是覺得台北很好，但台北應該值得更好更積極。

「TVBS」公布民調，有59%北市民滿意蔣萬安施政，較就任2年時的54%提升5個百分點。而面對綠營明年潛在人選，民調也都大幅領先，包含領先聲勢極高綠委王世堅24個百分點，面對綠營唯一表態參選吳怡農也領先37個百分點。

吳怡農表示，這些數據看得出來，僅管近年沒有太多實質的改變，大家還是覺得台北市很好，這是台北市既定優勢，就像輝達在台北設總部一事，若輝達本要去其他地方設總部，最後因政府努力選擇台北，那麼不管是地方還是中央促成，都應該給予肯定，但如果是既定的事，市府還列為政績，「是不是太不認真了呢？」

吳怡農指出，台北市應該更積極，蔣萬安擔任市長施政相對保守，他以近日小紅書的爭議為例，小紅書拒絕配合警方打詐去函也已讀不回，所以政府選擇保護用戶，身為首都市長的蔣，若不同意政府做法，應將其認為該怎麼做，告訴大家如何保護市民。

