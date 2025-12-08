張啓楷出戰嘉義市長 地方盛傳民眾黨找「他」選下屆彰化縣長

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線即時報導
台灣民眾黨彰化縣籍王安祥將接任不分區立法委員，被地方視為代表民眾黨參選下屆縣長的熱門人選。圖片轉載自王安祥臉書

下屆彰化縣長黨內初選，民進黨4人競爭如火如荼，國民黨初選方式還沒定調，台灣民眾黨傳出徵召彰化縣籍不分區立法委員王安祥參選；今王安祥表示，不分區立委工作很多，他以立委工作為優先，暫無考慮參選縣長。

教授王安祥在中正大學教勞工安全等科目、兼任社會科學院長，曾在大葉大學教工業工程，約30年前他的妻子到彰化縣國立高職工作，他舉家遷居員林市，「日久他鄉即故鄉」，彰化縣成為第二故鄉，他也被視為彰化縣子弟，加入民眾黨後以出身高教的清新形象、豐富學識，明年2月1日將接任不分區立委。

王安祥表示，不分區立委工作集中國會審查中央預算、開會討論議題，他是新兵，獲知要接任就開始準備，目前沒想到參選下屆彰化縣長，但會接地氣的經營基層，將視黨中央分派給他的責任區做確實的經營，為民眾黨累積在地力量。

民眾黨彰化縣黨部主任委員溫宗諭表示，創黨主席柯文哲已「出來」，與黨主席黃國昌有更多時間交流黨務，今上午黨主席發布張啓楷參選下屆嘉義市長，彰化縣長參選人的人選要看黨中央規畫，基層將全力配合。

據了解，張啓楷透露到嘉義市參選下屆市長之後，民眾黨在彰化縣長人選即有多種說法，一是指派「空降部隊」，二是徵召在地黨籍民代，三是找彰化在地黨員，王安祥設籍員林市，被認為可能參選下屆市長，若第四選區民進黨立委陳素月通過黨內初選要選下屆縣長，王安祥可能角逐第四選區立委，不過最新消息是參選縣長，可凝聚最大共識。

台灣民眾黨 彰化 張啓楷

