2026議員李明賢預言 北市第一高票：不是高嘉瑜就是她

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜將回鍋參選港湖議員。圖／引用自高嘉瑜臉書
2026選戰倒數不到一年，各選區有意參選者積極布局，國民黨北市議員李明賢今天接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目「新聞給問嗎？」專訪，對於高嘉瑜將回歸選港湖議員還自稱是新人，李明賢當場嗆高回鍋，讓黨內同志很嚇，並稱高嘉瑜2026選票「絕對是3萬票起跳。」

李明賢今天接受高嘉瑜專訪，李明賢還預言，並要跟高嘉瑜賭，預言台北市2026第一高票「不是高嘉瑜、就是松山信義選區的李明璇。」李明璇因為是新人、還有全國知名度；高嘉瑜則是立委回歸，過去立委回鍋包括李彥秀、王世堅都是3萬票起跳。

至於議員藍白怎麼合？松信區除了國民黨李明璇、楊智伃都要選，民眾黨還有許甫，對於國民黨的提名席次，李明賢認為，從上次2022楊寶楨在松信得票數，民眾黨在松信是有一席空間，許甫會搶到綠的票？還是藍的票？都要後續觀察，只要維持基本盤，民眾黨松信是有一席空間。

國民黨前發言人李明璇爭取參選北市松信選區議員。圖／李明璇臉書
