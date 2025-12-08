快訊

苗議員建議拒絕國民黨提名 鍾東錦：再跟家人商量

中央社／ 苗栗縣8日電

苗栗縣長鍾東錦透過臉書首度鬆口接受國民黨提名競選連任，無黨籍議員禹耀東今天質詢，建議應拒絕。鍾東錦說，會再跟家人商量，但目前只考慮讓縣民幸福感一天比一天提升。

2022年鍾東錦不滿國民黨提名制度堅持參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，選後仍自詡「藍營大兵」並與國民黨保持良好互動；國民黨後來認定鍾東錦對2024總統及立委選舉輔選有功，改處分停權3年，今年9月14日恢復黨籍，黨內也屬意提名支持他爭取連任。

鍾東錦昨晚透過臉書粉專發文指出，「接受國民黨的提名，並非是單純回到特定政黨，而是為讓台灣政治天秤回到正軌所做的必要之舉」。

禹耀東今天在議會質詢時表示，國民黨主席鄭麗文日前針對國民黨支持提名鍾東錦一事，說出「英雄不怕出身低」「國民黨願給重新為社會付出的人第二次機會…」等語，感覺是上對下的說法，由衷建議鍾東錦不要接受國民黨提名。

禹耀東指出，3、4年前縣長選戰，國民黨對鍾東錦是怎麼打的，如今縣府施政滿意度讓大家認為可望連任時，突然跑出來變成某某人的恩澤，「如果國民黨中央是這種想法，那國民黨沒救了」。

「給鍾東錦機會的是苗栗鄉親」，禹耀東說，鄭麗文應為此向鍾東錦說聲對不起、跟苗栗鄉親說對不起，並建議國民黨若認為鍾東錦是人才，就不要提名，讓鍾東錦以無黨參選。

對此，鍾東錦表示，政黨提名有優點有缺點，他個人沒太大意見，會再跟家裡人商量看看，謝謝議員的關心。他說，不管無黨或代表哪個黨，大家都是為了苗栗，他也不會有包袱，還是會盡心盡力，一定會努力認真做好縣政工作。

鍾東錦強調，老實說目前不考慮國民黨的事，只考慮怎麼樣一天比一天好，讓縣民一天比一天幸福感更提升，他會盡心盡力把事情做好。

