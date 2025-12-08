民眾黨最快月底徵召張啓楷參選嘉義市長 願與國民黨溝通在野最強人選

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。圖／聯合報系資料照
備戰2026年地方選舉，民眾黨先前徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，外界也好奇新北市長、嘉義市長後續提名進度。民眾黨立委張啓楷今天表示，民眾黨持續按部就班高潮迭起，「嘉義市長很快就會徵召」，未來也有意與國民黨共同協調最強候選人。

民眾黨上周徵召陳琬惠參選2026年宜蘭縣長，面對媒體詢問在野黨共提人選縣市，未來是否確定採取先徵召再談合作，民眾黨主席黃國昌聽聞後說明，民眾黨是一個有制度的政黨，今年夏天就有通過提名條例，縣市首長就是透過徵召程序，同時也看向站在身旁的張啓楷，「相信不久很快後就會有好消息，再跟大家做宣布。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對嘉義市長選戰布局進度，黃國昌受訪時說，民眾黨會按照自有節奏往前走，然而在跟國民黨進行協調以前，依然會保持最大的誠意跟善意，如同藍白兩黨主席的公開會面，「我跟國民黨主席鄭麗文說的話，每一句話都算話」。

黃國昌說明，有關嘉義市長選戰布局，民眾黨會在適當時機完成徵召程序，同樣也會秉持最大的誠意跟善意，如果國民黨沒有想要推派人選，那就水到渠城由張啓楷代表競逐，但是如果國民黨想要推派人選，未來就還要進一步討論最強團隊，「對於台灣民眾黨而言，張啓楷就是最好選擇的選擇、最強的團隊。」

張啓楷則表示，民眾黨的徵召作業按部就班、高潮迭起，「嘉義市很快就會徵召」，這段時間有很多鄉親催促，他本人非常想要返鄉服務，自己將會義無返顧地往前衝，提名時間原則落在12月底前，相信這是藍白整合的重要一步，「不是什麼破局，反而是往前一步。」

張啓楷指出，如果國民黨沒有推派人選，那就由他為嘉義鄉親努力，如果國民黨想要推出人選，目前有兩位市議員、一位翁姓醫師表態，現階段就先兄弟登山各自努力，未來再坐下來討論雙方都能接受的機制，「最重要是推出一組最強能夠勝選的人，這樣才能服務嘉義鄉親。」

張啓楷也說，最近不只嘉義鄉親非常關心，國民黨也持續探尋提名時程，希望雙方能夠坐下來好好談，「民眾黨持續按部就班，如果在12月底前完成徵召作業，兩黨要坐下來好好協調，推出一組最強能勝選的候選人。」

