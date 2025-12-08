蔣萬安民調大幅領先綠營 若遇王世堅有2警訊 北市回應了

TVBS民調中心今公布最新民調，有59%北市民滿意蔣萬安施政，較就任2年時的54%提升5個百分點。但儘管蔣支持度大勝綠營檯面上人選，但仍有兩警訊，因若蔣萬安對決王世堅，儘管蔣領先24個百分點，但差距縮小。甚至王世堅在年輕族群與中正萬華特定選區支持出現強勁優勢，將是蔣萬安警訊。

對於這份最新媒體民調結果，北市府表示，目前市長蔣萬安專心市政。

國民黨議員李明賢今天接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目專訪也分析這分民調，表示王世堅在民進黨內問政算理性、也中性，包括反廢死也與在野黨理念較一致。