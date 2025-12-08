聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安民調大幅領先綠營 若遇王世堅有2警訊 北市回應了
TVBS民調中心今公布最新民調，有59%北市民滿意蔣萬安施政，較就任2年時的54%提升5個百分點。但儘管蔣支持度大勝綠營檯面上人選，但仍有兩警訊，因若蔣萬安對決王世堅，儘管蔣領先24個百分點，但差距縮小。甚至王世堅在年輕族群與中正萬華特定選區支持出現強勁優勢，將是蔣萬安警訊。
對於這份最新媒體民調結果，北市府表示，目前市長蔣萬安專心市政。
國民黨議員李明賢今天接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目專訪也分析這分民調，表示王世堅在民進黨內問政算理性、也中性，包括反廢死也與在野黨理念較一致。
李明賢更稱王世堅，的確是綠營一位「可敬對手」，可攻擊的點也比較小，加上王世堅私底下也很客氣、人也很幽默。主持人高嘉瑜也認為，王世堅是2026台北市長最佳人選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言