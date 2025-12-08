黃國昌選到底？ 李明賢曝新北已有議員幫李四川備好看板

2026藍白合，新北市長選戰怎麼合？傳民眾黨前主席柯文哲要黨主席黃國昌「選到底」？國民黨議員李明賢今接受高嘉瑜網路節目專訪表示，他預估副市長李四川明年三、四月下會期開議前就會去選，甚至還透露，新北已有很多議員，已經將看板弄好了，準備要讓李四川掛看板。

李明賢今天接受高嘉瑜網路節目「新聞給問嗎？」專訪，對於接下來新北藍白合？會不會黃國昌會「選到底？」李明賢說，藍白共識是共推一組有勝算人選，黃國昌先前也曾公開講，新北假設民調沒有贏，他會全力輔選，不要說白紙黑字，這是政治誠信的問題。

李明賢說，從目前媒體民調黃國昌是落後李四川，不過未來藍白合要民調，這也還不急，對於李四川何時離開北市府？李明賢預估會是明年三、四月，下會期開議之前。

李明賢也透露，其實現在新北，已經有很多議員將看板弄好了，要讓李四川掛看板，中永和、新莊、三重等就等李四川正式參選。主持人高嘉瑜問要等到三、四月會不會很晚？李明賢說，過去慣例都是三、四、五月提名，尤其幾位連任的縣市長，包括北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆、南投等，明年都希望晚一點正式提名。