TVBS民調／綠營無論派誰出戰 蔣萬安皆大幅領先 僅他差距最小

各政黨備戰2026九合一選舉，TVBS今公布台北市長可能人選民調，結果顯示，若由現任市長蔣萬安對決民進黨立委王世堅，蔣萬安支持度55%領先王世堅的31%，無論綠營推派北市黨部前主委吳怡農、立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前秘書長林右昌角逐，蔣萬安支持度都大幅領先。

根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，無論民進黨推派誰參選，與蔣萬安對決，蔣萬安的支持度皆明顯較高，而王世堅仍是綠營人選中落後幅度最小的人選。

民進黨推派王世堅參選台北市長，對決國民黨蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度略減1個百分點至55%，王世堅支持度則略增4個百分點至31%，雙方差距縮小至24個百分點，另外14%未決定。

民調顯示，政黨傾向方面，民進黨認同者有69%支持王世堅，支持蔣萬安比例減少7個百分點至16%。國民黨認同者有高達94%支持蔣萬安；民眾黨認同者有67%支持蔣萬安，支持王世堅比例增近一成至29%；中立選民支持蔣萬安的比例減少8個百分點，支持王世堅的比例上升一成五，但蔣萬安支持度仍領先王世堅（44%：28%），28%表示尚未決定。

若民進黨推派前台北市黨部主委吳怡農參選台北市長，民調指出，蔣萬安支持度為61%，高於吳怡農的24%，雙方差距37個百分點，另外14%未決定。若民進黨由鄭麗君角逐，與蔣萬安差距擴大至38個百分點；若由沈伯洋出戰，蔣萬安支持度為64%，沈伯洋的支持度為22%，雙方差距42個百分點。

對於台北市長蔣萬安上任至今近三年來的施政表現，民調顯示，有59%台北市民表示滿意，較就任兩年時的54%提升5個百分點，是歷次調查高點；但不滿意的比例也增9個百分點至25%，16%未表示意見。

此次民調訪問時間為11月27日至12月4日晚間18時30分至22時，調查方法為電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問有效樣本為1006位20歲以上台北市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點內。