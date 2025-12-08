聽新聞
綠營台南2026最新民調數字 陳亭妃暫領先差距曝光
民進黨2026台南市長內戰激烈廝殺，近期許多民調結果以立委陳亭妃支持度略勝過立委林俊憲，中國時報日前報導稱地下賭盤傳出看好立委林俊憲，據了解，台南有政壇人士私下委外做民調，依舊是陳亭妃暫時領先。
據指出，台南的政壇人士近期委託學術機構做綠營黨內初選民調，自11月26至28日調查，獲得1196個有效樣本，是繼TVBS民調中心上月24日發布南市長選舉民調，目前最新的1份民調。
此民調結果顯示，陳亭妃和林俊憲互比支持度，陳亭妃33.82%領先林俊憲19.77%，在台南溪北、府城、溪南3個地區中，陳亭妃皆領先，尤其溪南區支持比例領先林俊憲約20%幅度最高，不過各地區未表態的比例都在45%上下。以受訪者政治傾向區分，林俊憲在泛綠受訪者贏9.15%，但泛藍、民眾黨、無政黨傾向受訪者，陳亭妃至少領先20%。
至於陳、林兩人與國民黨立委謝龍介對比支持度，陳亭妃以47.58%大幅領先謝龍介20.96%，林俊憲以39.34%領先謝龍介29.41%，差距則較小。
因媒體報導稱地下賭盤傳出看好林俊憲，前總統陳水扁昨廣播節目專訪陳亭妃時，認為是「有人民調輸，開始在談賭盤，相信賭盤是假的」，陳亭妃也附和認為是假的，尤其該媒體立場偏向藍營，「當然希望綠營是較弱的候選人出來選」。
