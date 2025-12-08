快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

聽新聞
0:00 / 0:00

2026高雄市長之爭扯霸凌…醫斷言他出局了 但這女將添勝算

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
面對兒子涉入校園霸凌事件持續延燒，民進黨立委賴瑞隆今上午在立法院出面說明，強調近來最優先處理的仍是孩子的狀況，作為父親的責任無可迴避。記者林伯東／攝影
面對兒子涉入校園霸凌事件持續延燒，民進黨立委賴瑞隆今上午在立法院出面說明，強調近來最優先處理的仍是孩子的狀況，作為父親的責任無可迴避。記者林伯東／攝影

民進黨立委賴瑞隆遭控小孩涉霸凌，賴雖兩度公開道歉，仍恐衝擊2026高雄市長選情。時事評論家、醫師沈政男說，賴在該事件處理上未展現市長高度，斷言他已出局，加上高雄市政頻出包，國民黨高雄市長參選人柯志恩勝算再添一成。

沈政男指出，賴瑞隆是民進黨高雄市長可能參選人，目前民調上雖領先黨內其他可能參選人，但差距不大，而1個月後就要黨內初選；只是這幾天為了他的8歲小孩在校涉及霸凌兩度召開記者會，因此霸凌事件是否影響初選結果，備受關注。

賴瑞隆小孩涉霸凌事件發生在今年10月，受害者家長最近才向媒體爆料，且直到向警方報案後才知道對方家長是立委，也就是說，該家長是對處理過程不滿，而非試圖影響選情。然而，賴瑞隆接連兩度召開記者會，卻都沒有處理好。

他進一步表示，賴瑞隆召開記者會，身分固然尷尬，但應以未來市長格局去說明處理校園霸凌案，甚至檢討校園霸凌事件處理SOP，結果他的回應就像普通市民只有掉淚跟說要轉學，沒展現一個未來市長的高度，給人觀感不佳，顯然不及格。

若後續又被查出賴瑞隆夫妻在過去1個多月來處理過程的應對有不當，恐繼續傷害他的形象；加上最近高雄市衛生局也出包，誤指全聯的台灣鯛含禁藥引發全國恐慌，結果沒有局處首長下台，大家也會把帳算在下一任綠營高雄市長候選人上

沈政男斷言，「賴瑞隆的高雄市長之路，已經夢碎！」且經過賴的小孩涉霸凌、高雄市政螺絲鬆了2件事，國民黨高雄市長參選人柯志恩勝算再添一成，但她卻相對低調，不見火力也未提升攻擊力道，建議她要擺脫學者教授的溫和拘謹形象。

賴瑞隆 霸凌

延伸閱讀

兒涉校園霸凌 賴瑞隆：內心自責 會在反省與改進中前行

柯志恩首談賴瑞隆兒霸凌案 「選舉不應該把家人牽扯進來」

兒涉霸凌將轉學 賴瑞隆哽咽致歉

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

相關新聞

2026高雄市長之爭扯霸凌…醫斷言他出局了 但這女將添勝算

民進黨立委賴瑞隆遭控小孩涉霸凌，賴雖兩度公開道歉，仍恐衝擊2026高雄市長選情。時事評論家、醫師沈政男說，賴在該事件處理...

黃國昌選到底？ 李明賢曝新北已有議員幫李四川備好看板

2026藍白合，新北市長選戰怎麼合？傳民眾黨前主席柯文哲要黨主席黃國昌「選到底」？國民黨議員李明賢今接受高嘉瑜網路節目專...

TVBS民調／綠營無論派誰出戰 蔣萬安皆大幅領先 僅他差距最小

各政黨備戰2026九合一選舉，TVBS今公布台北市長可能人選民調，結果顯示，若由現任市長蔣萬安對決民進黨立委王世堅，蔣萬...

綠營台南2026最新民調數字 陳亭妃暫領先差距曝光

民進黨2026台南市長內戰激烈廝殺，近期許多民調結果以立委陳亭妃支持度略勝過立委林俊憲，中國時報日前報導稱地下賭盤傳出看...

民進黨高雄市長4人初選將登場 柯志恩點名其中2人競爭最激烈

民進黨高雄市長電話初選民調明年1月12日至17日進行，綠營4立委爭取提名，國民黨潛在對手柯志恩今早受訪被問及她對民進黨初...

影／陳水扁力挺是跟賴總統作對？ 陳亭妃：助總統連任底氣

民進黨台南市長初選倒數一個月，外界認為總統賴清德屬意人選為綠委林俊憲，前總統陳水扁喊出「陳亭妃有99.9%機率成為台南有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。