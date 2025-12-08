2026高雄市長之爭扯霸凌…醫斷言他出局了 但這女將添勝算

民進黨立委賴瑞隆遭控小孩涉霸凌，賴雖兩度公開道歉，仍恐衝擊2026高雄市長選情。時事評論家、醫師沈政男說，賴在該事件處理上未展現市長高度，斷言他已出局，加上高雄市政頻出包，國民黨高雄市長參選人柯志恩勝算再添一成。

沈政男指出，賴瑞隆是民進黨高雄市長可能參選人，目前民調上雖領先黨內其他可能參選人，但差距不大，而1個月後就要黨內初選；只是這幾天為了他的8歲小孩在校涉及霸凌兩度召開記者會，因此霸凌事件是否影響初選結果，備受關注。

賴瑞隆小孩涉霸凌事件發生在今年10月，受害者家長最近才向媒體爆料，且直到向警方報案後才知道對方家長是立委，也就是說，該家長是對處理過程不滿，而非試圖影響選情。然而，賴瑞隆接連兩度召開記者會，卻都沒有處理好。

他進一步表示，賴瑞隆召開記者會，身分固然尷尬，但應以未來市長格局去說明處理校園霸凌案，甚至檢討校園霸凌事件處理SOP，結果他的回應就像普通市民只有掉淚跟說要轉學，沒展現一個未來市長的高度，給人觀感不佳，顯然不及格。

若後續又被查出賴瑞隆夫妻在過去1個多月來處理過程的應對有不當，恐繼續傷害他的形象；加上最近高雄市衛生局也出包，誤指全聯的台灣鯛含禁藥引發全國恐慌，結果沒有局處首長下台，大家也會把帳算在下一任綠營高雄市長候選人上

沈政男斷言，「賴瑞隆的高雄市長之路，已經夢碎！」且經過賴的小孩涉霸凌、高雄市政螺絲鬆了2件事，國民黨高雄市長參選人柯志恩勝算再添一成，但她卻相對低調，不見火力也未提升攻擊力道，建議她要擺脫學者教授的溫和拘謹形象。