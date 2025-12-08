快訊

民進黨高雄市長4人初選將登場 柯志恩點名其中2人競爭最激烈

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩（右）今早接受廣播節目專訪，針對民進黨黨內初選發表個人的觀察現象。圖／取自中廣新聞網
國民黨立委柯志恩（右）今早接受廣播節目專訪，針對民進黨黨內初選發表個人的觀察現象。圖／取自中廣新聞網

民進黨高雄市長電話初選民調明年1月12日至17日進行，綠營4立委爭取提名，國民黨潛在對手柯志恩今早受訪被問及她對民進黨初選的相關看法。柯志恩說，林岱樺過去民調永遠位居第一，經過助理費案之後，現在應該不會是第一。此外，市長陳其邁挺邱議瑩、新潮流挺賴瑞隆，這2人應該是最後競爭最激烈者。

立委柯志恩今早接受王淺秋廣播節目專訪，針對近來高雄選情民調滿天飛情況，柯志恩表示，目前四、五份民調結果落差大，民進黨初選最後民調能否讓人心服口服，她個人畫上一個問號。

王淺秋提問，新潮流系欽點對象是賴瑞隆，邱議瑩等人沒希望？柯志恩說，坊間都知道，市長陳其邁比較挺邱議瑩、新潮流挺賴瑞隆，這兩人應該是初選最後競爭最激烈的，不過這些人背後都是龐大派系，派系如何競合，對候選人而言，沒有一人有把握。她也強調，最近參加各地平安宴，支持她的人，比例非常高。

柯志恩說，林岱樺基層最強，實力不可小覷，過去民調永遠位居第一，經過助理費之後，現在應該不會是第一，畢竟很多綠營支持者質疑，「萬一初選過了又突然發生狀況，會不會便宜柯志恩」，這是民進黨選舉最害怕的情況。

許智傑部分，柯認為許智傑民調不低，尤其近日由他居中牽線，在岡山舉辦的白沙屯媽祖「四大女神會師」很成功，民調還是撐在那邊，12月21日會在邱議瑩造勢會的同一場地辦萬人大造勢，許是在地立委絕對不能輸；隔一周林岱樺在同一場地也要辦鳳山造勢，林岱樺父親林三郎過去是鳳山市長，非常有淵源。鳳山是最後大車拚，邱議瑩喊5萬人到場，一定會有人喊6萬或7萬人，彼此拚場。

「他們很強、我們絕對不弱」柯強調，她在選舉後留下來經營，國民黨候選人底定後會推出完整的市政規畫，希望會有很好的一場不涉及家人，只看候選人彼此之間的軍子之爭，高雄既然演唱會經濟獨步全台灣，希望選舉氛圍也可以獨步全台灣。

