快訊

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

家人校園惹風波 賴瑞隆：對方家長接受道歉會持續溝通

中央社／ 台北8日電

有關家人在校園引發風波，投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆今天受訪說，對方家長願意接受他的道歉，大人間取得一定默契，會持續溝通，要以家人優先。

媒體詢問是否參選到底、回歸競選行程，賴瑞隆說，這段時間會以家人的事情為優先；所有政治人物都會遇到挫折與困難，都要面對，對他來說，有任何的犯錯就是改進，有做得不好的地方就是檢討，未來在政治路上，他會全力以赴把每一件事情做好。

賴瑞隆也指出，競選、政治工作是一時的，但為人父母是一輩子，這是他現在最重要的工作。

賴瑞隆今天現身立法院並接受媒體聯訪，除說明昨天與對方家長見面狀況，也被問到後續選舉議題。

賴瑞隆說，他昨天下午跟對方家長談了一個多小時，經過溝通說明與道歉後，有共識與默契，會以家人們的最大利益為最優先考量，也希望家人們可以安全快樂的學習，這是最重要的事情。

賴瑞隆表示，他昨天也就媒體誇大不實的報導部分，向對方家長說明，感謝對方家長接受他的歉意，也願意主動留下影片，讓各界知道他們有友善、很好的溝通。

此外，媒體也問，這件事情是否跟初選有關。賴瑞隆表示，不要用政治的角度去看待，外面的風聲或傳言對他來說不重要，只要對家人有幫助的任何事情，他都願意做。

賴瑞隆 家人 溝通

延伸閱讀

兒涉校園霸凌 賴瑞隆：內心自責 會在反省與改進中前行

柯志恩首談賴瑞隆兒霸凌案 「選舉不應該把家人牽扯進來」

兒涉霸凌將轉學 賴瑞隆哽咽致歉

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

相關新聞

蔣萬安民調大幅領先綠營 若遇王世堅有2警訊 北市回應了

TVBS民調中心今公布最新民調，有59%北市民滿意蔣萬安施政，較就任2年時的54%提升5個百分點。但儘管蔣支持度大勝綠營...

2026議員李明賢預言 北市第一高票：不是高嘉瑜就是她

2026選戰倒數不到一年，各選區有意參選者積極布局，國民黨北市議員李明賢今天接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目「新聞給問嗎？...

2026高雄市長之爭扯霸凌…醫斷言他出局了 但這女將添勝算

民進黨立委賴瑞隆遭控小孩涉霸凌，賴雖兩度公開道歉，仍恐衝擊2026高雄市長選情。時事評論家、醫師沈政男說，賴在該事件處理...

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

壯闊台灣理事長吳怡農日前表態有意爭取民進黨明年台北市長選舉提名，不過近日民調結果指出，與現任市長蔣萬安對比，「蔣61%v...

張啓楷出戰嘉義市長 地方盛傳民眾黨找「他」選下屆彰化縣長

下屆彰化縣長黨內初選，民進黨4人競爭如火如荼，國民黨初選方式還沒定調，台灣民眾黨傳出徵召彰化縣籍不分區立法委員王安祥參選...

民眾黨最快月底徵召張啓楷參選嘉義市長 願與國民黨溝通在野最強人選

備戰2026年地方選舉，民眾黨先前徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，外界也好奇新北市長、嘉義市長後續提名進度。民眾黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。