兒涉霸凌影響參選高雄市長？賴瑞隆：現以孩子為優先

高雄立委賴瑞隆遭控小孩涉及霸凌案，昨再開記者會向對方女童及家長致歉，並一度哽咽說，已陪同小孩尋求專業協助，即日起兒子留家自學，下學期轉學，也稱昨下午5時已和女童母親當面表達歉意，雙方已取得諒解。至於是否繼續爭取民進黨高雄市長的提名，僅表示在自己的政治路上會全力以赴，不過這段期間將以孩子的事為優先。

賴瑞隆今於立法院接受媒體聯訪，他指出，這段期間孩子在學校發生的事，自己確實因為立委身分不宜過度介入參與，怕外界猜測是以立委身分干預，但這樣反而讓對方家長感覺態度上不太積極，而自己畢竟是孩子的父親，未來會全力協助班級孩子，盡快回復到正常狀態，回到快樂沒有負擔的學習。昨下午已和女童媽媽見面，並當面表達歉意，雙方也取得共識。

賴瑞隆指出，至於涉及孩子間的衝突、打架甚至霸凌等，學校調查後也會清楚說明，這樣對所有孩子才是公平的，自己會帶兒子固定做心理諮商，希望強化孩子情緒控制上的問題。

至於賴妻被爆在此事上「姿態高」，賴瑞隆說，媽媽對孩子權益總會有更多的關心，未來雙方會持續針對不同看法來溝通，畢竟霸凌是很嚴肅的課題，每個孩子的父母都會審慎看待這件事，也許孩子間的問題並沒有那麼複雜，但是大人間的溝通不良導致問題複雜化，如果一開始有良好溝通，事情發展也許就不會到現在這樣。

至於媒體報導說打對方太陽穴、前科等過度誇大不實部分，也有和對方家長說明，這些不實訊息確實也已經對孩子造成影響。

至於是否會繼續爭取民進黨高雄市長的提名？賴瑞隆說，所有政治人物都會遇到挫折與困難，也都會犯錯，這些都是政治工作的一環，有任何錯就改進，做得不好就檢討，未來自己的政治路上會全力以赴，然而競選和政治都是一時的，為人父母是一輩子的事，這段期間會以孩子事情為優先，也不希望用任何政治角度來看待這件事，很多風聲和傳言對自己都不重要。