國民黨誰選台中市長？ 楊瓊瓔：姐弟各自爬山也可互相扶持

《POP撞新聞》主持人黃暐瀚今天早上邀請台中市長擬參選人楊瓊瓔，在節目上談宣布參選台中市長，楊瓊瓔如何看她可能的競爭者江啟臣，及民進黨推派的何欣純？楊瓊瓔說，自己的特質是「全天候待命」的服務熱忱與「嫻熟市政」的行政經驗；她說國民黨機制讓姐弟各自爬山，也可互相扶持。

主持人先問為什麼決定參選市長？楊瓊瓔表示，她從政生涯超過35年，24歲起擔任第九屆、第十屆省議員、第四、五、六、七、八屆立法委員、1年台中市副市長，再回到立法院擔任第十、十一屆立法委員職務。經過深思熟慮與地方鄉親的熱烈勸進，她決定爭取國民黨提名，投入下一屆台中市長選舉。這不是為了個人職位，而是為了讓台中的發展「不能停頓」、讓盧秀燕市長打下的美好基礎能好上加好。

她說台中正在轉大人的關鍵時刻，需要一位懂中央預算運作、又懂地方行政眉角的舵手。她擔任過副市長，最了解台中市府的運作與公務員體系，當選後可以馬上上，建設不能停，不能有空隙，她走訪基層，鄉親勸進支持，很感動，她走訪基層時，鄉親都握著她的手說希望由一位「看得到人、叫得動」的人來服務。這分信任是她參選的最大動力。

主持人說，媒體原先對於江啟臣副院長參選市長一直有比較多的報導，主要原因是他上次已經跟盧市長有過初選，以些微差距敗退，面對這樣的對手，您有信心贏他嗎？希望用什麼方式決定人選？

楊瓊瓔說，江啟臣是她在立法院並肩作戰的好同事，他現任立法院副院長，年輕有為，在國際外交與國防領域有非常傑出的表現，是國民黨極優秀的中生代人才。

她和江二人的風格不同，江副院長擅長宏觀論述與國際視野，她的特質是「全天候待命」的服務熱忱與「嫻熟市政」的行政經驗。她的優勢在於對台中每一寸土地的熟悉度，唯一選過5次原台中縣大選區且擔任過臺中市副市長，及資深經濟立委對未來在地產業的協助。

她說國民黨人才濟濟是好事。這將會是一場君子之爭，我們會透過公平公正的機制，展現各自的藍圖，最後無論誰出線，我們都會團結一致，因為我們的共同目標只有一個，讓台中更好。

被問到盧秀燕支持誰問題，楊瓊瓔說盧市長和鄭麗文主席都公開提到，依黨內提名辦法，公平機制下產生提名候選人，她相信不管是自己或江啟臣，盧市長都會全力支持。

楊瓊瓔說，盧秀燕市長是著名的「五星市長」，也是台中市民心中最溫暖的「媽媽市長」。盧市長的能力與格局，已經不只是台中市的市長，她是國家級的領袖人才。她認為盧市長應該承擔更重大的責任。

被問到如果與何欣純競選，有信心贏選戰嗎？楊瓊瓔說，何委員在立法院也是資深同事，對方在屯區經營也很多年了。但這場選舉不只是候選人特質的比較，更是對執政黨路線的信任投票。

她說這幾年民進黨中央執政，看到是通貨膨脹失控、能源政策錯誤導致缺電隱憂、兩岸關係緊張，及對台中市建設經費如捷運藍線的長期卡關與差別待遇。

她相信台中市民的眼睛是雪亮，市民需要的是一位能勇敢向中央說「不」、能捍衛台中利益的市長，而不是一位只會替中央政策辯護的橡皮圖章。她相信在「守護台中」這件事上，她的立場比對手更堅定。

楊瓊瓔也提參選台中市長政見，她在立法院經濟委員會，對於中火議題的監督從來沒有放鬆過。空氣是台中人的痛，也是她絕對不會退讓的紅線。盧秀燕市長這幾年為了改善空污，甚至不惜槓上中央，好不容易讓台中藍天變多了。她若擔任市長，態度會比盧市長更強硬，沒有談判空間，只有具體承諾，絕不接受台中人繼續「用肺發電」。