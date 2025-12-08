柯志恩首談賴瑞隆兒霸凌案 「選舉不應該把家人牽扯進來」

民進黨立委賴瑞隆兒子霸凌案延燒多日，國民黨立委柯志恩今天表示，選舉是一回事，不應該把家人牽扯進來，可以對於候選人政策或人品有何批評，但應該專注在候選人身上；此事昨天雙方家長彼此有共識，女童家長也感受到賴瑞隆誠意，參選人已經二次道歉，應該到一段落了。

國民黨立委柯志恩是教育心理學博士，今早接受王淺秋廣播節目專訪，首度針對民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆上周爆發的小孩校園霸凌案發表個人看法。

王淺秋提及昨日賴瑞隆預告開第二場記者會，她心想是否會宣布退選。對此，柯志恩認為，每個民進黨候選人背後都有派系支援，高雄民進黨看板已經掛一年，都是燒錢的，不可能因為這樣一件事退選，沒有人會這麼脆弱，不管是林岱樺或賴瑞隆，網路罵一兩天就會翻篇，開始進入下一齣了。

柯志恩說，當初黃國昌孩子也被民間團體肉搜出來，任何公眾政治人物可以檢驗，但應該罪不及家人身上，這次很多人說這是藍白如何，但這民進黨黨內初選，根本跟藍白完全無關，不要每件事都扯上政治攻防。

「幸福的童年可以治癒一生，不幸福的童年要透過一生來治癒！」柯志恩強調，被霸凌孩子會有一輩子的陰影，父母要多付一些心思，透過很多學校系統、心理諮商系統協助，讓孩子覺得很多人可以保護他、愛護他；霸凌者孩子心靈也要受到照顧，尋求心理諮商或父母協助。

柯志恩強調，家長可以適時當一個緩解者，讓孩子心裡有任何話願意講說出來，這樣行為上可以舒緩很多，「孩子到青春期還願意講心裡任何想跟你講的話就很阿彌陀佛了」，千萬不能忽略孩子小時候的創傷。