江啟臣楊瓊瓔爭選台中市長 同框零互動

2026台中市長選舉在國民黨選情緊繃，立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔兩位重量級政治人物同場較勁，基層擔心恐衝擊黨內團結。據了解，藍營即將進入黨內協調階段，市長盧秀燕昨表示如有私下任何協助，「我義不容辭！」

市長盧秀燕昨在國民黨市黨部黨慶活動受訪時，喊話國民黨是百年政黨、也是民主政黨，有公平的黨內機制，一定會透過提名機制，產生最好的候選人，請大家拭目以待。

她接受本報訪時強調，她是資深國民黨員，若黨內在私下階段有需要她任何幫忙，「我義不容辭！」但話鋒一轉，她也指出，若黨內能順利依制度處理，「那就按照黨的制度來走就好了」，接下來就「看情形」，顯示她對可能的「調人角色」保持彈性。

黨內競爭逐漸升溫，黨主席鄭麗文同樣感受到基層焦慮，她昨形容江啟臣與楊瓊瓔「手心手背都是肉」，兩人都是她的戰友，也是優秀立委，對台中長期付出「有目共睹」。她強調，中央會做好協調，務必圓滿產生最優秀、最強的候選人。

江啟臣與楊瓊瓔昨日同框在黨慶活動亮相，但記者觀察全程零互動，是否刻意保持距離，讓黨內氣氛更加微妙。江啟臣拒絕受訪談市長選舉，只在致詞中說「國民黨生日快樂、中華民國國運昌隆」。楊瓊瓔被問及黨內協調問題時，簡短回說「還沒講到這個」，便避談選舉。但兩人迴避姿態更凸顯選情的敏感。

黨慶結束後，鄭麗文與台中市黨籍議員座談，議長張清照一開場就強調「今天只討論議員提名，不談市長問題」，明顯反映出江楊之爭讓議員們「兩難」。

多位議員私下表示，兩位都是「重量級」，且與議員們交情深厚，要選邊站很尷尬，因此多數人傾向「等定於一尊再談」，避免提前表態。

資深議員指出，整體觀察，國民黨台中市長提名尚未正式展開，黨內競爭卻逐漸白熱化；各方避免談選舉，但緊張空氣無處不在，國民黨「如何團結產生一人」，成為鄭麗文與盧秀燕的難題。