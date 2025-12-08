聽新聞
南市長綠初選 阿扁挺陳亭妃 林俊憲表尊重

聯合報／ 記者萬于甄林伯驊／台南報導

民進黨2026台南市長內戰激烈廝殺，雙方各擁大咖相挺，前總統陳水扁昨廣播節目專訪立委陳亭妃，大力支持說她「有99.9%機率成為台南有史以來第1位女市長」；對手立委林俊憲為賴清德總統子弟兵，昨又凝聚黨籍市議員成立後援會，受訪表示「會尊重阿扁總統」。

TVBS民調中心上個月24日發布南市長選舉民調，陳亭妃對上國民黨立委謝龍介，比林俊憲占優勢；另有平面媒體報導稱地下賭盤傳出看好林俊憲，陳水扁意有所指地說「有人民調輸，開始在談賭盤，相信賭盤是假的」，陳亭妃也附和認為是假的。

陳水扁廣播節目專訪陳亭妃，直言她過去5度擊敗謝龍介，有99.9%機率成為台南有史以來第1位女市長，加上2008年與陳亭妃同時當選立委的人，包括賴清德、黃偉哲，「用輪的、用排的，也應該要輪到、排到（妳）」。

陳水扁也說，南市長選舉對國民黨是重中之重，綠營絕不能失守，否則會兵敗如山倒，影響鄰近嘉義、高雄、屏東，守住台南市長就是守住賴總統本命區、奠定2028年連任成功的基礎。陳亭妃表示，台南綠營對手是國民黨，不是同黨同志，一定要團結。

林俊憲昨在後壁區成立後援會，主辦單位估計現場湧入逾3千名支持者，包括補教名師呂捷、南市副議長林志展及多名議員站台。林說，「民進黨最怕就是不團結」，唯有黨內團結一致，才能在未來選戰中擊敗國民黨，守住台南。

對於陳水扁表態挺陳亭妃，林俊憲受訪說「尊重」，他說，陳亭妃長期擔任阿扁基金會董事，兩人關係深厚且特殊，「阿扁表態支持陳亭妃，我完全尊重」。

