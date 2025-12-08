聽新聞
新聞眼／角逐高市長提名 賴瑞隆危機處理失分

聯合報／ 記者徐白櫻
對於小孩在學校引起昀糾紛，立委賴瑞隆表示自責和內疚。記者邱德祥／攝影
對於小孩在學校引起昀糾紛，立委賴瑞隆表示自責和內疚。記者邱德祥／攝影

民進黨高雄市長提名多達4人競爭，立委賴瑞隆曾被黨內形容個性是屬於「白開水」型選手，這次因小孩遭爆校園霸凌事件後討論度竄升。他卻拖延逾1個月，且在受害家長向媒體爆料後才積極面對，不僅自曝誤判情勢，無論作為家長或市長參選人，處理能力都被畫上問號。

身為公眾人物、又是肩負272萬人城市治理重責的高雄市長初選角逐者，霸凌案自然受到高度關注，對方家長接連指控放任不管、態度不友善，社會輿論沸騰下，外界早已冠上負評。

回顧整起校園霸凌案，10月中下旬發生，校方曾邀雙方家長協調未果，悶燒至12月初爆發，賴瑞隆稱考量自己立委身分，不想讓人覺得干預校務，第一時間交由家人處理；直到近日情況急轉直下，才親上火線道歉，稱帶小孩就醫尋求專業協助，並赴學校了解狀況，昨下午第2場記者會後，總算與受害家長面對面溝通。處理慢了多拍，賴心中真正牽掛的是孩子身心狀況，抑或避免演變成市長之路上的未爆彈？

賴瑞隆昨指責「台灣社會不該把8歲小孩妖魔化」，不捨孩子承受這麼多壓力，然而孩童之錯，父母責無旁貸，賴似乎將大眾對他指責反推給小孩，若第一時間就展現誠意，陪同兒子面對問題、尋求解方，風波可能早已結束，不致淪落「匆匆忙忙連滾帶爬」。

高雄市長民進黨內提名初選下月登場，立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑4人爭取提名，林岱樺爆發助理費爭議遭起訴，邱議瑩6月起接連受到選區大樹光電場、美濃大峽谷等環境議題牽連，賴瑞隆遭爆小孩涉校園霸凌，有志參選者一一攤在陽光下接受檢驗。

高雄市 賴瑞隆 霸凌

