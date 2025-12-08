聽新聞
0:00 / 0:00

兒涉霸凌將轉學 賴瑞隆哽咽致歉

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰黃婉婷／高雄報導
立委賴瑞隆遭控兒子涉霸凌案，昨第2度出面，向對方女童及家長表達歉意，忍不住淚崩，表示也覺得對不起自己小孩。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆遭控兒子涉霸凌案，昨第2度出面，向對方女童及家長表達歉意，忍不住淚崩，表示也覺得對不起自己小孩。記者徐白櫻／攝影

高雄立委賴瑞隆遭控小孩涉及霸凌案，昨第2度開記者會，向對方女童及家長致歉。賴一度哽咽說，已陪同小孩尋求專業協助，即日起兒子留家自學，下學期轉學。記者會後賴瑞隆辦公室還公布影片，稱昨下午5時已和女童媽媽見面，當面表達歉意，雙方取得諒解。

影片中，背對鏡頭的女童媽媽說，此事件初衷是希望得到道歉，看了賴瑞隆記者會後心裡頗有感觸，對於賴的作法與彌補傷害的處理，「我們家是真的有接受了這個誠意」，賴隨即起身鞠躬致意，並與女童媽媽握手，直呼「很抱歉」。

女童母親是在學校陪同下和賴瑞隆見面，她說，非常敬佩賴瑞隆的責任與擔當，他們並非針對小朋友採取任何行動，會撤銷法律處理，學校後續處理程序會持續進行，只希望雙方孩子都能好好成長、學習如何做人。

賴瑞隆小孩與同校女同學發生校園霸凌爭議，賴5日在立法院開記者會公開道歉，昨下午2時半他一襲黑衣、身形明顯瘦了幾公斤，再度在高雄前鎮區開記者會說明此事。

賴指出，上周五有去校門口等1個多小時，想當面向女童家長道歉，但沒見到面，對方對他提出看學校錄影帶、確保孩子狀況及妥善溝通3個訴求，所以決定學期末之前不讓小孩去上學、也讓小孩離開這個學校，「兩個小孩以後不會有任何接觸，請女童媽媽放心」。

對於小孩傳出在前一所學校就有霸凌「前科」，賴瑞隆說，有關小孩霸凌某集團孫子，以及因此轉學都不是事實，台灣社會不該把8歲小孩妖魔化，這對孩子已造成傷害。

賴瑞隆說，上周五晚上，小孩跟他說「爸爸對不起，害你跟全國道歉」，話講到此賴哽咽、眼淚奪眶而出，整理一下情緒後才說，很自責沒有善盡父親角色，「因我的身分及角色讓小孩承受這麼多（壓力），是當爸爸的對不起小孩」。

賴瑞隆正爭取民進黨高雄市長提名，被媒體問及是否繼續競選行程，他只表示，「現在最重要工作是讓小孩回到健康快樂的學習環境，沒有任何事情比小孩的事情重要」，未談及日後參選一事。

高雄市 賴瑞隆 霸凌

延伸閱讀

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

8歲兒霸凌案延燒 賴瑞隆釋影片稱「取得女童媽媽諒解」

影／賴瑞隆淚崩「對不起孩子」 8歲兒霸凌案延燒將轉學…未提參選一事

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

相關新聞

鄭麗文遞出橄欖枝 鍾東錦鬆口接受國民黨提名競選連任苗栗縣長

苗栗縣長鍾東錦今天晚間在臉書首度鬆口，接受國民黨提名競選連任，他曝原因是黨主席鄭麗文不計較在黨主席選舉時的立場不同，接下...

江啟臣楊瓊瓔爭選台中市長 同框零互動

2026台中市長選舉在國民黨選情緊繃，立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔兩位重量級政治人物同場較勁，基層擔心恐衝擊黨內團結。據...

國民黨布局彰縣長 鄭麗文：啟動徵詢協調

國民黨彰化縣黨部昨日慶祝131周年黨慶，黨主席鄭麗文親自到場。談到下屆彰化縣長布局，她表示，中彰投是國民黨在中台灣執政的...

南市長綠初選 阿扁挺陳亭妃 林俊憲表尊重

民進黨2026台南市長內戰激烈廝殺，雙方各擁大咖相挺，前總統陳水扁昨廣播節目專訪立委陳亭妃，大力支持說她「有99.9%機...

新聞眼／角逐高市長提名 賴瑞隆危機處理失分

民進黨高雄市長提名多達4人競爭，立委賴瑞隆曾被黨內形容個性是屬於「白開水」型選手，這次因小孩遭爆校園霸凌事件後討論度竄升...

兒涉霸凌將轉學 賴瑞隆哽咽致歉

高雄立委賴瑞隆遭控小孩涉及霸凌案，昨第2度開記者會，向對方女童及家長致歉。賴一度哽咽說，已陪同小孩尋求專業協助，即日起兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。