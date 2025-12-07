鄭麗文遞出橄欖枝 鍾東錦鬆口接受國民黨提名競選連任苗栗縣長

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天晚間在臉書PO文，貼出他與國民黨主席鄭麗文一起走上樓梯的照片，並鬆口接受國民黨提名競選連任。圖／取自鍾東錦臉書
苗栗縣長鍾東錦今天晚間在臉書首度鬆口，接受國民黨提名競選連任，他曝原因是黨主席鄭麗文不計較在黨主席選舉時的立場不同，接下黨務後遞出橄欖枝，值此艱難時刻，能為黨的改革與進步作出貢獻，是他的榮耀。

鍾東錦2022年違紀參選，當選縣長後，一直以藍營大兵自居，國民黨原開除黨籍6年，後來認定鍾有功於輔選2024年總統及立委選舉，改處分停權3年，今年9月14日恢復黨籍，但鍾一直沒鬆口會以國民黨身分競選連任。鄭麗文昨參加苗栗縣黨部主委議長李文斌受證及黨慶活動，鍾今晚在臉書PO出與鄭麗文同框，一起走縣黨部樓梯的照片，並表態接受黨提名。

這屆國民黨主席選舉，鍾東錦支持台北市前市長郝龍斌，鍾表示，鄭麗文主席不計較選舉時的立場不同，體諒理解每個人的處境，接下黨務後立即向他遞出橄欖枝，如此的胸襟與氣度，令他刮目相看，接受國民黨的提名，並非是單純回到特定政黨，而是為讓台灣政治天秤回到正軌所做的必要之舉。

鍾東錦說，大約4年前他抱著辦公用具箱，從苗栗縣黨部走出來的時候，回頭一看，藍天依舊但人事已非，那些挫折與屈辱，如今都已煙消雲散，時間會把一切做解答，他也許無法完全抹去年輕歲月時的汙點，但他期望能用更大的誠意，改變世界對苗栗的看法，也改變對國民黨的看法，年輕世代入黨，能保藍天常在。

他強調值此艱難時刻，能為黨的改革與進步作出貢獻，是他的榮耀，選一縣之長，也承一黨之重，分擔、分工，但不分權與利，多黨政治的意義在互相制衡，在讓社會有平衡選擇的空間，並讓人民的意志，透過選票得以實現，就能迎來台灣的輝煌時代。

