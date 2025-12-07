彰化縣長綠營類初選在即 4人南彰化衝刺

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
立委陳素月今天在社頭鄉芭樂市場舉行競選縣長誓師大會，台下支持者有約3千人。記者林宛諭／攝影
立委陳素月今天在社頭鄉芭樂市場舉行競選縣長誓師大會，台下支持者有約3千人。記者林宛諭／攝影

民進黨彰化縣長提名將採取「類初選」，12月15日至18日將進行電話民調，4名角逐者進入初選衝刺階段，今天重心都放在南彰化，立委陳素月今天在社頭鄉舉行競選縣長誓師大會；立委黃秀芳在員林市舉辦街頭親子彩繪活動，4人大談縣政願景，爭取支持。

民進黨欲角逐彰化縣長有四人，包括立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，15到18日進行民調。

陳素月今在社頭鄉芭樂市場舉行競選彰化縣長誓師大會，前彰化縣長魏明谷、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧、立委蔡其昌、林楚茵、台北市議員簡舒培等人站台，議員、鄉鎮市長與代表等多人助陣，現場約有3000人。

陳素月說，「彰化不能再停頓」，未來她將積極推動交通與城市升級，包括彰化市鐵路高架工程、捷運延伸至彰化，以及東區與交流道周邊的都市發展，打開彰化的城市格局，也要打造「AI科技運算中心」、「智慧物流產業園區」及「無人機載具產業聚落」、「國際花卉展覽中心」和「花果及觀光經濟特區」，也要打造「職棒訓練基地」，爭取成為亞洲多國職棒球隊的春訓基地。

黃秀芳今在員林市三和公園舉辦街頭親子彩繪活動，吸引上千人參加，立委陳秀寳等人陪同。黃秀芳說，未來她若當上縣長，會讓家長們有更好的育兒環境，會繼續擴充托嬰中心、托育中心，也要營造更友善的親子空間，讓家長可以常帶小朋友走出戶外，讓小朋友快樂成長。

林世賢一早就到員林市華成市場向民眾鞠躬打招呼，他說，看到市場辛苦的攤商們，大家都踏實的在這片土地生活，更讓他想翻轉彰化，讓彰化產業升級、接軌國際，打造更美好未來。

邱建富今天號召支持者在員林藤山步道參與「超越125、彰化更幸福」健行活動，邱建富說，彰化多年來因人口停滯而錯失升格契機，未來他將透過完善建設、產業升級以吸引青年返鄉，帶動人口回流與成長，要讓彰化突破125萬人口的升格關鍵門檻，使彰化重新啟動發展動能。

