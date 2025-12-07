鄭麗文邀台中黨公職餐敘 黨內憂台中市長人選未定
國民黨主席鄭麗文今天到台中參加國民黨黨慶，中午與黨籍立委與議員餐敘座談，會中多名議員擔憂藍營台中市長人選尚未底定，議員提名辦法也尚未公布，令人心急。據悉，黨主席鄭麗文指出，看好台中選情，屆時會公布提名辦法。
據了解，鄭麗文今天中午與國民黨立委與台中市議員餐敘與會，與會人士透露，不少議員反映藍營台中市長人選尚未確定，相較綠營早已定於一尊，且已經到處小雞帶母雞，認為國民黨如不盡速整合，恐有危機。
另一名與會人士說，民眾黨已經在多區提名人選，勢必會分化藍營票源，影響議員選舉，加上黨內新人崛起，但黨內提名辦法尚未確定，讓基層相當心急、擔憂。
據悉，鄭麗文會中表示，看好台中選情，提名人選會以現任優先，並在各區作謹慎考量，屆時會公布提名辦法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言