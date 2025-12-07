鄭麗文邀台中黨公職餐敘 黨內憂台中市長人選未定

國民黨主席鄭麗文今天到台中參加國民黨黨慶，中午與黨籍立委與議員餐敘座談，會中多名議員擔憂藍營台中市長人選尚未底定，議員提名辦法也尚未公布，令人心急。據悉，黨主席鄭麗文指出，看好台中選情，屆時會公布提名辦法。

據了解，鄭麗文今天中午與國民黨立委與台中市議員餐敘與會，與會人士透露，不少議員反映藍營台中市長人選尚未確定，相較綠營早已定於一尊，且已經到處小雞帶母雞，認為國民黨如不盡速整合，恐有危機。

另一名與會人士說，民眾黨已經在多區提名人選，勢必會分化藍營票源，影響議員選舉，加上黨內新人崛起，但黨內提名辦法尚未確定，讓基層相當心急、擔憂。

據悉，鄭麗文會中表示，看好台中選情，提名人選會以現任優先，並在各區作謹慎考量，屆時會公布提名辦法。