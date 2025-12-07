拚彰縣長提名黃秀芳傾聽縣民心聲 陳素月畫縣政藍圖

民進黨立委黃秀芳今天舉辦彩繪活動，她表示，傾聽更多縣民心聲，凝聚未來縣政共識；民進黨立委陳素月則辦理競選彰化縣長誓師大會，闡述交通、產業、青年、教育等縣政藍圖。

黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富皆表態投入2026年彰化縣長選舉，民進黨預計12月中旬民調、評估出線人選。黃秀芳上午在員林市三和公園旁舉辦親子街頭彩繪活動，吸引上千名親子參與，黃秀芳表示，彰化未來屬於全體縣民團結共創，就像今天的馬路畫布，多元、包容是她想提倡的彰化價值。

活動包含魔術秀、泡泡秀、氣墊遊樂設施，現場就像遊樂園，黃秀芳說，孩子的創意讓人看了很感動，未來她會持續推動更好育兒環境及友善親子空間，讓孩子減少過度接觸3C、創造親子共處時光；也希望透過今天活動傾聽更多縣民心聲，包含教育、文化、親子、產業、社福、交通等方面，凝聚未來縣政推動共識。

陳素月陣營下午在社頭果菜市場前廣場舉辦誓師大會，民進黨立委蔡其昌、林楚茵與前彰化縣長魏明谷、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人出席力挺；蔡其昌說，陳素月是默默耕耘、紮實做事優秀民代，在彰化發展重要轉捩點，陳素月特質正是彰化所需。

陳素月說，未來執掌縣政將積極推動交通與城市大幅升級，包含接續推動彰化市鐵路高架工程、台中捷運延伸彰化、東區與交流道周邊都市發展，並打造國際水五金精密園區、AI科技運算中心、智慧物流產業園區、無人機載具產業聚落、國際花卉展覽中心、花果及觀光經濟特區等，以務實行動帶領彰化加速進步。