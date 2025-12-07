快訊

2千多名派遣人力如次等公民 張忠謀霸氣下令：連清潔工都必須轉正職

北市信義區違規拒檢！毒犯逃逸連撞3車、釀2人送醫 警追捕搜出喪屍煙彈

拚彰縣長提名黃秀芳傾聽縣民心聲 陳素月畫縣政藍圖

中央社／ 彰化縣7日電

民進黨立委黃秀芳今天舉辦彩繪活動，她表示，傾聽更多縣民心聲，凝聚未來縣政共識；民進黨立委陳素月則辦理競選彰化縣長誓師大會，闡述交通、產業、青年、教育等縣政藍圖。

黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富皆表態投入2026年彰化縣長選舉，民進黨預計12月中旬民調、評估出線人選。黃秀芳上午在員林市三和公園旁舉辦親子街頭彩繪活動，吸引上千名親子參與，黃秀芳表示，彰化未來屬於全體縣民團結共創，就像今天的馬路畫布，多元、包容是她想提倡的彰化價值。

活動包含魔術秀、泡泡秀、氣墊遊樂設施，現場就像遊樂園，黃秀芳說，孩子的創意讓人看了很感動，未來她會持續推動更好育兒環境及友善親子空間，讓孩子減少過度接觸3C、創造親子共處時光；也希望透過今天活動傾聽更多縣民心聲，包含教育、文化、親子、產業、社福、交通等方面，凝聚未來縣政推動共識。

陳素月陣營下午在社頭果菜市場前廣場舉辦誓師大會，民進黨立委蔡其昌、林楚茵與前彰化縣長魏明谷、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人出席力挺；蔡其昌說，陳素月是默默耕耘、紮實做事優秀民代，在彰化發展重要轉捩點，陳素月特質正是彰化所需。

陳素月說，未來執掌縣政將積極推動交通與城市大幅升級，包含接續推動彰化市鐵路高架工程、台中捷運延伸彰化、東區與交流道周邊都市發展，並打造國際水五金精密園區、AI科技運算中心、智慧物流產業園區、無人機載具產業聚落、國際花卉展覽中心、花果及觀光經濟特區等，以務實行動帶領彰化加速進步。

陳素月 親子

延伸閱讀

彰化縣長綠營提名類初選衝刺 黃秀芳辦街頭彩繪爭取家長支持

2026彰化縣長選戰升溫！藍營3強啟動協調、綠營4人月底決定人選

民進黨彰化縣長提名競爭激烈 陳素月今全縣同步站路口爭取支持

彰化縣長藍綠選將捉對廝殺 洪榮章與陳素月為財劃法互批

相關新聞

搶攻桃園市長？何志偉連辦親子活動 自豪「吸票能力0到100歲」

總統府副秘書長何志偉連續兩天在桃園舉辦親子活動，今天在蘆竹區南崁五福宮舉辦的「桃園HO幸福親子活動」，吸引約600人到場...

彰化縣長綠營提名類初選衝刺 黃秀芳辦街頭彩繪爭取家長支持

民進黨彰化縣長提名將採「類初選」，12月15日至18日進行電話民調，立委黃秀芳服務處今天在員林市三和公園舉辦親子彩繪活動...

彰化縣長綠營類初選在即 4人南彰化衝刺

民進黨彰化縣長提名將採取「類初選」，12月15日至18日將進行電話民調，4名角逐者進入初選衝刺階段，今天重心都放在南彰化...

鄭麗文邀台中黨公職餐敘 黨內憂台中市長人選未定

國民黨主席鄭麗文今天到台中參加國民黨黨慶，中午與黨籍立委與議員餐敘座談，會中多名議員擔憂藍營台中市長人選尚未底定，議員提...

國民黨彰化縣長布局未明朗 鄭麗文：已啟動人選徵詢、協調

國民黨彰化縣黨部今日慶祝131周年黨慶，黨主席鄭麗文親自到場。談到下屆彰化縣長布局，她表示，中彰投是國民黨在中台灣執政的...

陳水扁力挺陳亭妃選南市長 「守住市長 就是奠定賴清德連任基礎」

前總統陳水扁今於廣播節目「有夢上水」專訪立委陳亭妃，直言她能贏過國民黨立委謝龍介，有99.9%機率成為台南有史以來第1位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。