國民黨彰化縣長布局未明朗 鄭麗文：已啟動人選徵詢、協調

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣黨部今日慶祝131周年黨慶，黨主席鄭麗文親自到場。記者林敬家／攝影
國民黨彰化縣黨部今日慶祝131周年黨慶，黨主席鄭麗文親自到場。記者林敬家／攝影

國民黨彰化縣黨部今日慶祝131周年黨慶，黨主席鄭麗文親自到場。談到下屆彰化縣長布局，她表示，中彰投是國民黨在中台灣執政的「金三角」，缺一不可，希望延續過去三位女性縣市長的執政成果。她指出，彰化人才濟濟，黨內有明確提名制度，目前黨部正積極徵詢、協調溝通，將依制度提出最有勝選機會的人選。

2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章、柯呈枋是熱門人選，3人今都出席黨慶，引起政壇關注，不過現場三人沒有互動，僅合照時同框；立委謝衣鳯到目前仍未表態是否參選縣長，今被問到國民黨在彰化縣長的布局，謝衣鳯指出，已和中央黨部初步有討論，2026年不管縣長或黨公職選舉，都會和黨部確認後再共同說明。

已表態參選的洪榮章、柯呈枋依舊在跑行程，爭取提名之志未改變，今在致詞中不約而同談到延續縣長王惠美的執政。柯呈枋指出，民進黨預計在本月中旬就會提出縣長參選人選，「對手很快就會明朗」，國民黨也必須跟上腳步。他強調，2026這一戰「非贏不可」，而勝選前提就是「團結」，黨中央提名作業啟動愈早，愈能凝聚力量。

洪榮章說，自己從基層黨務做起，感謝國民黨給他舞台，讓他結交許多朋友。他說，下屆縣長選舉只要國民黨能贏，要他怎樣都可以。他指出，民進黨12月底爭取提名人選的民調結果將出爐，人選會更明朗，推估國民黨中央可能在明年1月啟動提名機制，透過實際登記與協調，希望能盡快整合前進。

鄭麗文在談話中也說，中台灣對國民黨的重要性，只要中台灣站得穩，繼續維持「金三角」的力量，國民黨在2028年重返執政的基礎就會穩固。

2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章、柯呈枋是熱門人選，今天都出席黨慶。記者林敬家／攝影
2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章、柯呈枋是熱門人選，今天都出席黨慶。記者林敬家／攝影

