搶攻桃園市長？何志偉連辦親子活動 自豪「吸票能力0到100歲」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
總統府副秘書長何志偉連續兩天在桃園舉辦親子活動，對於外界關心民進黨桃園市長人選，何回應，不論最終提名人選是誰，大家都有責任讓桃園變得更好，為台灣發聲。記者朱冠諭／攝影

總統府副秘書長何志偉連續兩天在桃園舉辦親子活動，今天在蘆竹區南崁五福宮舉辦的「桃園HO幸福親子活動」，吸引約600人到場。對於外界關心民進黨桃園市長人選，何志偉回應，不論最終提名人選是誰，大家都有責任讓桃園變得更好，為台灣發聲。

何志偉表示，他連續兩天在桃園舉辦親子活動天氣良好，民眾玩得開心，現場有音樂、環保及各式親子主題活動，獲得各年齡層民眾熱烈回應，從小朋友到阿公阿嬤，再到年輕父母都對他非常友善，認為自己的吸票能力涵蓋0到100歲，感謝老天爺、媽祖娘娘等各路神明保佑，也感謝地方里長協助張羅，讓他感到幸運與幸福。

談到民眾支持是否讓他更有信心爭取桃園市長職位時，何志偉表示，過去他的得票率曾創下記錄且持續突破，未來不論做什麼都期待把事情做好並讓民眾有感，透過清楚說明政府政策，並藉由一場又一場活動聆聽民眾想法；過去從耐震補強、共融式遊具到TPASS通勤月票等政策，都是透過與民眾聊天交流而形成，持續對話能讓政策變得更好，這是他的天職。

何志偉表示，很幸運民眾都願意與他交談並信任他，這份信任讓他有能力和能量把事情做好。至於傳出黨內提名時間還有約2個月，何說，不論最終提名人選是誰，大家都有責任讓桃園變得更好，為台灣發聲，為下一代孩子把國家和城市建設得更好，這是每位公民的天職。

