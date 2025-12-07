快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

彰化縣長綠營提名類初選衝刺 黃秀芳辦街頭彩繪爭取家長支持

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
立委黃秀芳（左一)今天在員林市三和公園舉辦親子彩繪活動，並強調未來會為家長們創造更好的育兒環境。記者林宛諭／攝影
立委黃秀芳（左一)今天在員林市三和公園舉辦親子彩繪活動，並強調未來會為家長們創造更好的育兒環境。記者林宛諭／攝影

民進黨彰化縣長提名將採「類初選」，12月15日至18日進行電話民調，立委黃秀芳服務處今天在員林市三和公園舉辦親子彩繪活動，黃秀芳說，未來會繼續推動更好的育兒環境，讓小朋友快樂成長；立委陳素月今天下午3點將在社頭鄉芭樂市場舉辦競選縣長誓師大會，4名角逐者已進入初選衝刺階段。

民進黨欲角逐彰化縣長者包括立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富共4人，即將進行民調，各參選人近日全力衝刺。

立委黃秀芳也全縣走透透拜票，今天更直搗陳素月大本營員林區辦街頭塗鴉親子活動，吸引上千人參加，黃秀芳也在立委陳秀寳等人陪同下，與親子同樂，大家一起把地板當畫布，有人寫下「我愛臺灣」，有人畫下「八卦山大佛」，現場還安排魔術秀、泡泡秀還有氣墊遊樂設施，讓親子玩得開心。

黃秀芳說，孩子的創意讓人看了很感動，未來她若當上縣長，會讓家長們有更好的育兒環境，會繼續擴充托嬰中心、托育中心，也要營造更友善的親子空間，讓家長可以常帶小朋友走出戶外，享受親子時光。

黃秀芳說，縣政的推動，每位縣民朋友都是主人，這是今天把馬路當許願板的原因，她希望透過這樣的活動，可以傾聽更多縣民朋友的心聲，包括教育、文化、親子、產業、社福、交通等各方面，凝聚未來縣政推動的共識。

立委黃秀芳今天在員林市舉辦彩繪親子活動，吸引上千人參加。圖／立委黃秀芳服務處提供
立委黃秀芳今天在員林市舉辦彩繪親子活動，吸引上千人參加。圖／立委黃秀芳服務處提供
立委黃秀芳（前左二)今天在立委陳秀寳等人陪同下，與親子同樂。圖／立委黃秀芳服務處提供
立委黃秀芳（前左二)今天在立委陳秀寳等人陪同下，與親子同樂。圖／立委黃秀芳服務處提供

親子 黃秀芳

延伸閱讀

2026彰化縣長選戰升溫！藍營3強啟動協調、綠營4人月底決定人選

民進黨彰化縣長提名競爭激烈 陳素月今全縣同步站路口爭取支持

民進黨選對會拍板 徵召劉建國再戰2026雲林縣長

彰化綠營12月辦民調四強全面開戰 黨內揭爭提名互不讓原因

相關新聞

陳水扁力挺陳亭妃選南市長 「守住市長 就是奠定賴清德連任基礎」

前總統陳水扁今於廣播節目「有夢上水」專訪立委陳亭妃，直言她能贏過國民黨立委謝龍介，有99.9%機率成為台南有史以來第1位...

藍營宜蘭縣長人選未定支持者焦慮 兩主將張勝德與吳宗憲表態了

民進黨已在10月間提名林國漳律師參選，林最近掛著行政院政務顧問名義參與中央大官會勘考察，增加曝光度，讓藍營支持者焦慮...

彰化縣長綠營提名類初選衝刺 黃秀芳辦街頭彩繪爭取家長支持

民進黨彰化縣長提名將採「類初選」，12月15日至18日進行電話民調，立委黃秀芳服務處今天在員林市三和公園舉辦親子彩繪活動...

台中市長藍營江楊之爭 「一姐」盧秀燕：如有需要義不容辭

2026台中市長選舉，國民黨內目前有立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔競爭，外界看法不一，市長盧秀燕今天表示，國民黨是百年政黨...

換髮型是為了備戰新北市長？ 李四川揭真相：這也能扯到選舉

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，儘管他多次回應「沒有」，還稱太太堅決反對他參選，但近期有談話節目稱他「連髮型都剪好了，準備開戰」。對此李四川笑回，自己長年都在新北市府地下一樓的員工理髮廳理髮，根本沒有刻意換造型，「我也不曉得選舉跟髮型，還會拿來討論，這個很好玩」。

蘇貞昌為邱議瑩站台被指反賴勢力 蘇巧慧：個人有個人交情

民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，前行政院長蘇貞昌現身站台，藍營認為是反賴清德總統勢力。立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。