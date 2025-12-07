彰化縣長綠營提名類初選衝刺 黃秀芳辦街頭彩繪爭取家長支持

民進黨彰化縣長提名將採「類初選」，12月15日至18日進行電話民調，立委黃秀芳服務處今天在員林市三和公園舉辦親子彩繪活動，黃秀芳說，未來會繼續推動更好的育兒環境，讓小朋友快樂成長；立委陳素月今天下午3點將在社頭鄉芭樂市場舉辦競選縣長誓師大會，4名角逐者已進入初選衝刺階段。

民進黨欲角逐彰化縣長者包括立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富共4人，即將進行民調，各參選人近日全力衝刺。

立委黃秀芳也全縣走透透拜票，今天更直搗陳素月大本營員林區辦街頭塗鴉親子活動，吸引上千人參加，黃秀芳也在立委陳秀寳等人陪同下，與親子同樂，大家一起把地板當畫布，有人寫下「我愛臺灣」，有人畫下「八卦山大佛」，現場還安排魔術秀、泡泡秀還有氣墊遊樂設施，讓親子玩得開心。

黃秀芳說，孩子的創意讓人看了很感動，未來她若當上縣長，會讓家長們有更好的育兒環境，會繼續擴充托嬰中心、托育中心，也要營造更友善的親子空間，讓家長可以常帶小朋友走出戶外，享受親子時光。