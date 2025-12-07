快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

備戰2026縣市長選舉 國民黨擬12月底前完成南高屏提名

中央社／ 台北7日電

國民黨備戰2026年地方選戰，預計12月底前完成第一波縣市長提名作業，黨內人士今天表示，12月底前將針對台南市、高雄市、屏東縣提出縣市長參選人，積極布局南台灣選戰，完成國民黨主席鄭麗文想攻下南2都的目標。

藍、綠、白積極布局2026年地方縣市長選舉，民進黨已陸續展開各縣市長提名作業，民眾黨也在日前宣布徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，唯獨國民黨仍靜悄悄，尚未針對22縣市提名縣市長參選人。

不過，國民黨秘書長李乾龍近日在與國民黨立委餐會上宣布，預計12月中旬前完成藍營連任縣市長提名，以及高雄市長、屏東縣長由藍委柯志恩、蘇清泉出戰布局。

但據了解，部分藍營執政縣市首長，因目前仍有市政總質詢等要務在身，盼能在此時先專心於市政，已向國民黨中央表達不希望太快進行提名作業，因此國民黨中央目前可能會先傾向提名已有確定人選的非執政縣市。

黨內人士說，由於立委柯志恩、蘇清泉等人長期經營高雄、屏東等地，也都已表達參選意願，黨中央擬在12月底前完成提名作業；至於台南市的部分，目前包括立委謝龍介以及前立委陳以信都有意參選，因此提名小組將展開協調作業，力拚12月底前順利提名人選。

黨內人士指出，儘早完成南、高、屏等地的提名作業，讓母雞能夠盡快進入選戰模式，帶領議員小雞衝鋒陷陣，力求達成鄭麗文想攻下南2都目標。

此外，國民黨2026年選戰目標是穩住北台灣，搶攻南台灣，為2028年重返執政打下基礎，在積極布局南台灣之際，有黨內人士提醒，藍營長期執政的新竹縣，目前出現多人競爭，茶壺內的風暴正在醞釀，若黨中央處理不當，恐造成分裂危機，讓綠營有機可乘。

藍營地方人士說，新竹縣副縣長陳見賢日前正式表態參選新竹縣長，不過來自新竹縣的國民黨立委徐欣瑩、林思銘也有意角逐，黨內互打的氛圍也逐漸發酵，不利藍軍團結，該如何協調、整合，黨中央需加快腳步，若在內部造成傷痕，將對藍軍地方士氣造成傷害。

國民黨 新竹

延伸閱讀

影／鄭麗文到南投參加黨慶 坦言遭遇上任來最艱困考驗

角逐台中市長寶座 江啟臣、楊瓊瓔台中黨慶同台零互動

后不見后？ 鄭麗文與盧秀燕同台擁抱曝好交情

影／賴總統改口留中華民國、沒台獨必要 鄭麗文嗆：那廢除台獨黨綱

相關新聞

陳水扁力挺陳亭妃選南市長 「守住市長 就是奠定賴清德連任基礎」

前總統陳水扁今於廣播節目「有夢上水」專訪立委陳亭妃，直言她能贏過國民黨立委謝龍介，有99.9%機率成為台南有史以來第1位...

藍營宜蘭縣長人選未定支持者焦慮 兩主將張勝德與吳宗憲表態了

民進黨已在10月間提名林國漳律師參選，林最近掛著行政院政務顧問名義參與中央大官會勘考察，增加曝光度，讓藍營支持者焦慮...

彰化縣長綠營提名類初選衝刺 黃秀芳辦街頭彩繪爭取家長支持

民進黨彰化縣長提名將採「類初選」，12月15日至18日進行電話民調，立委黃秀芳服務處今天在員林市三和公園舉辦親子彩繪活動...

台中市長藍營江楊之爭 「一姐」盧秀燕：如有需要義不容辭

2026台中市長選舉，國民黨內目前有立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔競爭，外界看法不一，市長盧秀燕今天表示，國民黨是百年政黨...

換髮型是為了備戰新北市長？ 李四川揭真相：這也能扯到選舉

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，儘管他多次回應「沒有」，還稱太太堅決反對他參選，但近期有談話節目稱他「連髮型都剪好了，準備開戰」。對此李四川笑回，自己長年都在新北市府地下一樓的員工理髮廳理髮，根本沒有刻意換造型，「我也不曉得選舉跟髮型，還會拿來討論，這個很好玩」。

蘇貞昌為邱議瑩站台被指反賴勢力 蘇巧慧：個人有個人交情

民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，前行政院長蘇貞昌現身站台，藍營認為是反賴清德總統勢力。立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。