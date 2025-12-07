陳水扁力挺陳亭妃選南市長 「守住市長 就是奠定賴清德連任基礎」

前總統陳水扁今於廣播節目「有夢上水」專訪立委陳亭妃，直言她能贏過國民黨立委謝龍介，有99.9%機率成為台南有史以來第1位女市長，且「守住台南市長就是守住賴總統本命區、奠定2028年連任成功的基礎」。

近期多份民調呈現陳亭妃領先黨內初選對手立委林俊憲，中國時報報導傳出地下賭盤看好林俊憲。陳水扁對此說，TVBS民調中心上月24日發布南市長選舉民調，她支持度47%對上國民黨立委謝龍介34%，從贏5%擴大到13%，不過近來「有人民調輸，開始在談賭盤」，又加上負面選舉，這樣實在不好，相信賭盤是假的，陳亭妃也應和說，「賭盤真的是假的」，尤其該媒體偏向藍營，「當然希望綠營是較弱的候選人出來」。

此為陳亭妃第3次上「有夢上水」節目，陳水扁介紹說，她極有可能99.9%成為台南有史以來女市長，市長之路走起來不簡單，2008年選立委時擊敗已3連霸、國民黨儲備的市長人選王昱婷，也打敗謝龍介5次，她目前是台南市長最新民調第1名，非常期待成為台南400年來第1個女市長。

陳水扁介紹，陳亭妃幼時在台南沙卡里巴幫助母親賣衣服，曾住新營，讀書時搬到北區，7歲時就拿麥克風為父親助選市議員，從文化大學戲劇學系畢業，陸續於長榮大學經營管理研究所取得碩、博士學位，她曾是最年輕的3屆市議員，更以最高得票率選上4屆立委，目前也是陳水扁創立凱達格蘭基金會董事長、凱達格蘭學校校友總會理事長。

陳亭妃回憶2008年選立委，當時外界不看好她，若無陳水扁趕場站台輔選，時任行政院長游錫堃、市長許添財加持等很多關鍵湊起來，就無法險勝943票。

陳亭妃過去5次擊敗謝龍介，包括議員3次、立委2次，陳亭妃說，2022年南市長選舉民調，黃偉哲和謝龍介是7成對3成，票開出來只贏4萬多票，當時也沒藍白合，但依照目前氣氛一定會合作，綠營會更難選。

陳水扁指出，台南市長選舉對國民黨是重中之重，綠營絕不能失守，否則會兵敗如山倒，影響鄰近嘉義、高雄、屏東，守住台南市長就是守住賴總統本命區、奠定2028年連任成功的基礎；陳亭妃接著說，國民黨主席鄭麗文近日到台南開黨員大會，就很清楚說台南為藍營重兵之區，所以她一直告訴支持者，台南綠營對手是國民黨、是謝龍介，不是同黨同志，且賴清德連任南市長時獲72.9%，一定要團結，把這些票找回來，才是賴總統連任的基礎。

陳水扁再說，全國來說幾乎每個縣市都有出過女性縣市長，台南400年來等不到一個女性市長，這屆一定要誕生第一位女性市長，完成民主最後一塊拼圖，2008年與陳亭妃同時當選立委包括賴清德、黃偉哲，黃偉哲兩任市長將屆滿，賴清德更兩任市長後選上總統，「用輪的、用排的，也應該要輪到、排到（妳）」。

陳亭妃說，賴清德主席9月中常會提到不要黨內互打，她會聽賴主席、賴總統的話，「這也是未來要做大桶箍很重要的」，或許對方砲火會愈來愈猛烈，她一路會忍、不會做回應，會把每字每句攻擊抹黑，當作對自己考驗，大步向前，只有贏2026才能成2028最大底氣。

陳亭妃也於節目談自己的市政白皮書，包括五大觀光軸、科技三軸、交通網路四橫三縱、教育贏在起跑點、長輩65歲免繳健保費、捷運3線齊備。她允諾，若當選，就職當天，會把六都福利政策，從孩子、婦女、長者、勞工等，台南不夠的一次補足，預算一次編夠。