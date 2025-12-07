快訊

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

室內植栽也要定期「洗澡」 避免灰塵積累該多久清潔一次葉片？

藍營宜蘭縣長人選未定支持者焦慮 兩主將張勝德與吳宗憲表態了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
藍營支持者焦慮，國民黨至今不趕快確定參蘭縣長參選人，不利選戰。對此，議長張勝德及不分區立委吳宗憲（左）受訪時表示「同意做民調」。圖／聯合報系資料照片
藍營支持者焦慮，國民黨至今不趕快確定參蘭縣長參選人，不利選戰。對此，議長張勝德及不分區立委吳宗憲（左）受訪時表示「同意做民調」。圖／聯合報系資料照片

民進黨中央已在10月間提名林國漳律師參選，林最近掛著行政院政務顧問名義參與中央大官會勘考察，增加曝光度，讓藍營支持者焦慮，國民黨不趕快確定人選，不利選戰。對此，議長張勝德及不分區立委吳宗憲受訪時都表示「同意做民調」，張傾向藍白3人一起做，吳希望先產生國民黨人選，再與民眾黨陳琬惠比勝負。

林國漳以「素人」之姿參選，知名度不足，民進黨早早在10月22日，距離投票前1年多首波就徵召他參選，拉抬其知名度，而且還安插一個行政院無給職的政務顧問，方便林國漳在總統、副總統及行政院長下鄉會勘時，林可以在鏡頭前同框亮相，本周五副總統蕭美琴到宜蘭時，大讚林國漳優秀，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進也在場。

面對民進黨輔選態度積極，頻頻讓林國漳曝光，使國民黨的支持者感到焦慮憂心，希望黨中央無論是吳宗憲立委或張勝德議長，從中趕快決定一位人選參戰，但是要透過協調或民調產出？截至目前雙方都無退讓之意。

張勝德表示，他同意透過「民調」決定，為了趕快確定藍白要共推的一位最強參選人，藍白3個人連民眾黨參選人陳琬惠都一起做民調，也都沒關係，避免他與吳宗憲做一次，出線的人又與陳琬惠再做一次，以回應支持者要趕快確定人選的期待。

吳宗憲表示，一切尊重黨中央決定，不過如果做民調的話，他主張不要藍白3個人一起做，先確定國民黨人選出爐後，再與民眾黨陳琬惠比勝負，這樣產生的結果會比較客觀，現階段趕快決定人選也是好的，目前兄弟各自努力，最後出線的人，彼此一定相挺；他強調，一定要藍白合才有勝算。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，黨中央已經請地方黨部彙整地方意見，這月底或下月初送給黨中央，預計下個月可以確定國民黨的參選人。

國民黨 行政院 藍白合 林國漳 吳宗憲 宜蘭

延伸閱讀

藍委質疑台灣放任「兩岸共打協議」停擺 刑事局曝數據澄清

警執勤交管遭撞重傷…副總統「幫輔選釀悲劇」？同行綠委還原當天情況

蕭美琴為他來宜蘭輔選釀悲劇？林國漳：第一時間趕往醫院

礁溪警支援副總統交管遭撞重傷！藍白齊轟為輔選 綠稱公務不該被扭曲

相關新聞

藍營宜蘭縣長人選未定支持者焦慮 兩主將張勝德與吳宗憲表態了

民進黨中央已在10月間提名林國漳律師參選，林最近掛著行政院政務顧問名義參與中央大官會勘考察，增加曝光度，讓藍營支持者焦慮...

陳水扁力挺陳亭妃選南市長 「守住市長 就是奠定賴清德連任基礎」

前總統陳水扁今於廣播節目「有夢上水」專訪立委陳亭妃，直言她能贏過國民黨立委謝龍介，有99.9%機率成為台南有史以來第1位...

台中市長藍營江楊之爭 「一姐」盧秀燕：如有需要義不容辭

2026台中市長選舉，國民黨內目前有立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔競爭，外界看法不一，市長盧秀燕今天表示，國民黨是百年政黨...

換髮型是為了備戰新北市長？ 李四川揭真相：這也能扯到選舉

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，儘管他多次回應「沒有」，還稱太太堅決反對他參選，但近期有談話節目稱他「連髮型都剪好了，準備開戰」。對此李四川笑回，自己長年都在新北市府地下一樓的員工理髮廳理髮，根本沒有刻意換造型，「我也不曉得選舉跟髮型，還會拿來討論，這個很好玩」。

蘇貞昌為邱議瑩站台被指反賴勢力 蘇巧慧：個人有個人交情

民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，前行政院長蘇貞昌現身站台，藍營認為是反賴清德總統勢力。立委...

前總統陳水扁力挺陳亭妃 林俊憲回應：尊重

民進黨台南市長黨內初選民調將屆，由立委林俊憲、陳亭妃捉對廝殺，近期不斷被質疑「跑票叛黨」的陳亭妃，獲前總統陳水扁力挺，陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。