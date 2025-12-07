藍營宜蘭縣長人選未定支持者焦慮 兩主將張勝德與吳宗憲表態了

民進黨中央已在10月間提名林國漳律師參選，林最近掛著行政院政務顧問名義參與中央大官會勘考察，增加曝光度，讓藍營支持者焦慮，國民黨不趕快確定人選，不利選戰。對此，議長張勝德及不分區立委吳宗憲受訪時都表示「同意做民調」，張傾向藍白3人一起做，吳希望先產生國民黨人選，再與民眾黨陳琬惠比勝負。

林國漳以「素人」之姿參選，知名度不足，民進黨早早在10月22日，距離投票前1年多首波就徵召他參選，拉抬其知名度，而且還安插一個行政院無給職的政務顧問，方便林國漳在總統、副總統及行政院長下鄉會勘時，林可以在鏡頭前同框亮相，本周五副總統蕭美琴到宜蘭時，大讚林國漳優秀，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進也在場。

面對民進黨輔選態度積極，頻頻讓林國漳曝光，使國民黨的支持者感到焦慮憂心，希望黨中央無論是吳宗憲立委或張勝德議長，從中趕快決定一位人選參戰，但是要透過協調或民調產出？截至目前雙方都無退讓之意。

張勝德表示，他同意透過「民調」決定，為了趕快確定藍白要共推的一位最強參選人，藍白3個人連民眾黨參選人陳琬惠都一起做民調，也都沒關係，避免他與吳宗憲做一次，出線的人又與陳琬惠再做一次，以回應支持者要趕快確定人選的期待。

吳宗憲表示，一切尊重黨中央決定，不過如果做民調的話，他主張不要藍白3個人一起做，先確定國民黨人選出爐後，再與民眾黨陳琬惠比勝負，這樣產生的結果會比較客觀，現階段趕快決定人選也是好的，目前兄弟各自努力，最後出線的人，彼此一定相挺；他強調，一定要藍白合才有勝算。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，黨中央已經請地方黨部彙整地方意見，這月底或下月初送給黨中央，預計下個月可以確定國民黨的參選人。