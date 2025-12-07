快訊

蘇貞昌為邱議瑩站台被指反賴勢力 蘇巧慧：個人有個人交情

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式。記者葉德正／攝影
民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式。記者葉德正／攝影

民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，前行政院長蘇貞昌現身站台，藍營認為是反賴清德總統勢力。立委蘇巧慧今天受訪時表示，民進黨是個非常有制度的政黨，會在初選推出最好的人選，初選之後大家都會一起合作，個人有個人的交情，初選之後，大家就是一個隊伍，一起為台灣來努力。

小紅書近日被禁，台北市蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。蘇巧慧說，台灣是個民主國家，從來沒有禁止人民去上中國的任何網站，但台灣也是個法治國家，政府種種防詐騙的作為，其他網路服務商都和政府一起合作，提供了反詐騙的合作方案，唯獨小紅書，已讀不回，而且還違反了政府的15項資安規範，所以政府當然應該要有所作為來處理。

相關新聞

藍營宜蘭縣長人選未定支持者焦慮 兩主將張勝德與吳宗憲表態了

民進黨中央已在10月間提名林國漳律師參選，林最近掛著行政院政務顧問名義參與中央大官會勘考察，增加曝光度，讓藍營支持者焦慮...

陳水扁力挺陳亭妃選南市長 「守住市長 就是奠定賴清德連任基礎」

前總統陳水扁今於廣播節目「有夢上水」專訪立委陳亭妃，直言她能贏過國民黨立委謝龍介，有99.9%機率成為台南有史以來第1位...

台中市長藍營江楊之爭 「一姐」盧秀燕：如有需要義不容辭

2026台中市長選舉，國民黨內目前有立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔競爭，外界看法不一，市長盧秀燕今天表示，國民黨是百年政黨...

換髮型是為了備戰新北市長？ 李四川揭真相：這也能扯到選舉

台北市副市長李四川頻被點名出征2026新北市長選舉，儘管他多次回應「沒有」，還稱太太堅決反對他參選，但近期有談話節目稱他「連髮型都剪好了，準備開戰」。對此李四川笑回，自己長年都在新北市府地下一樓的員工理髮廳理髮，根本沒有刻意換造型，「我也不曉得選舉跟髮型，還會拿來討論，這個很好玩」。

蘇貞昌為邱議瑩站台被指反賴勢力 蘇巧慧：個人有個人交情

民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，前行政院長蘇貞昌現身站台，藍營認為是反賴清德總統勢力。立委...

前總統陳水扁力挺陳亭妃 林俊憲回應：尊重

民進黨台南市長黨內初選民調將屆，由立委林俊憲、陳亭妃捉對廝殺，近期不斷被質疑「跑票叛黨」的陳亭妃，獲前總統陳水扁力挺，陳...

