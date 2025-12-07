聽新聞
蘇貞昌為邱議瑩站台被指反賴勢力 蘇巧慧：個人有個人交情
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，前行政院長蘇貞昌現身站台，藍營認為是反賴清德總統勢力。立委蘇巧慧今天受訪時表示，民進黨是個非常有制度的政黨，會在初選推出最好的人選，初選之後大家都會一起合作，個人有個人的交情，初選之後，大家就是一個隊伍，一起為台灣來努力。
小紅書近日被禁，台北市蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。蘇巧慧說，台灣是個民主國家，從來沒有禁止人民去上中國的任何網站，但台灣也是個法治國家，政府種種防詐騙的作為，其他網路服務商都和政府一起合作，提供了反詐騙的合作方案，唯獨小紅書，已讀不回，而且還違反了政府的15項資安規範，所以政府當然應該要有所作為來處理。
